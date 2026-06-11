Президент Фінляндії не бачить себе в ролі переговірника з РФ

Фінський президент Александр Стубб заявив, що не бачить себе в ролі переговірника на потенційних перемовинах з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє MTV Uutiset.

Стубб зазначив, що група країн E3, тобто Франція, Німеччина та Велика Британія, найкраще би представили Європу на переговорах.

"Особисто я не бачу себе представником у цій справі. На мою думку, важливо, щоб цим керували великі гравці, тобто Франція, Німеччина та Велика Британія", – сказав фінський президент під час державного візиту президента Кенії.

Однак, за словами Стубба, такі країни, як Фінляндія чи Норвегія, цілком можуть сприяти переговорам на задньому плані.

Стубб також наголосив, що зараз потрібно налагодити діалог із Владіміром Путіним.

"Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли Україна має сильні позиції як у військовому, так і в політичному та економічному плані. Тому, на мою думку, для Європи настав час зв’язатися з керівництвом Росії, а точніше з президентом Путіним, і провести дипломатичні переговори", – сказав Стубб.

Варто зазначити, що ще у травні Стубб висловлював готовність стати представником європейців на потенційних мирних переговорах з Росією.

За даними медіа, Німеччина, Франція та Британія розробляють план із залучення Путіна до переговорів.

Раніше неназваний німецький посадовець заявив, що між Росією та Європою поступово відкривається вікно можливостей для діалогу щодо завершення війни, але це залишається можливим лише за повної координації з Україною.