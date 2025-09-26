Как Всемирная торговая организация "умирает" и как ее предлагают спасти

17-18 сентября в Женеве проходил Публичный форум ВТО-2025 с красноречивым названием "Улучшать, создавать и сохранять".

Мероприятие было чрезвычайно масштабным, поскольку собрало более 4000 участников для обсуждения актуальных проблем международной торговли и места Всемирной торговой организации (ВТО) в ней.

А ключевым вопросом, который обсуждался на многих сессиях, был вопрос будущего ВТО, которое сейчас очень туманно, особенно в условиях "тарифных войн", начавшихся еще при первой каденции Дональда Трампа и приобретших небывалый размах при второй.

Более подробно о проблемах организации и предложениях по повышению ее эффективности, читайте в колонке партнера ЮФ Sayenko Kharenko Анжелы Махиновой Защититься от Трампа: сможет ли ВТО пережить нынешние атаки на мировую торговлю. Далее – краткое изложение.

По словам автора колонки, организаторы форума посвятили много времени тому, чтобы напомнить всем, почему Всемирная торговая организация важна сама по себе.

Ключевыми положительными характеристиками называли предсказуемость, прозрачность и стабильность регулирования международной торговли, а также эффективное решение спорных моментов с помощью системы разрешения споров ВТО.

Многие сессии, как пишет Анжела Махинова, были посвящены обсуждению проблем Всемирной торговой организации. Конечно, все началось с критики Дональда Трампа и его тарифов, принятых из соображений нацбезопасности, а также новых двусторонних торговых соглашений, которые сейчас заключаются под принуждением со стороны Соединенных Штатов.

"Но не обошлось и без общей критики ВТО. В частности, все согласились с тем, что фактически Всемирная торговая организация утратила переговорную функцию.

Члены организации едва заключили Соглашение о субсидиях в сфере рыболовства, которое вступило в силу 15 сентября. Об этом говорили все как об огромном достижении", – рассказывает партнер ЮФ Sayenko Kharenko.

По ее словам, участники форума также упоминали о том, что Всемирная торговая организация стала очень негибкой и не может оперативно решать насущные вопросы. В качестве примера приводили регулирование e-commerce, принятие которого заняло более 5 лет, и то не все члены ВТО ратифицировали его.

Еще одной огромной проблемой Всемирной торговой организации сейчас является система разрешения споров, которая не работает, а когда-то считалась одной из самых эффективных.

Автор напоминает, что с декабря 2019 года Апелляционный орган прекратил существование после того, как Соединенные Штаты начали постепенно блокировать назначение новых членов Апелляционного органа.

"В результате, сейчас даже если группа экспертов и рассматривает спор, если в дальнейшем подаются апелляции, решения "подвешиваются" на неопределенный срок, а потому в ВТО царит атмосфера "вседозволенности и безнаказанности", – объясняет Анжела Махинова.

Она отмечает, что на форуме все согласились, что без Всемирной торговой организации никак, но, к сожалению, пока нет универсального рецепта, как исправить ситуацию и вдохнуть новую жизнь в организацию.

Многие говорили о необходимости изменения подходов к принятию решений в ВТО.

"К сожалению, почти все согласны, что в дальнейшем вряд ли возможен консенсус по всем вопросам, ведь 166 членам Всемирной торговой организации с очень разными интересами вряд ли удастся договориться. Поэтому сейчас активно обсуждаются правила о различных вариантах замены консенсуса либо голосованием двумя третями, либо простым большинством, по крайней мере по отдельным вопросам", – пишет партнер ЮФ Sayenko Kharenko.

Еще одним вариантом выхода из кризиса, добавляет юрист, называют возможность заключения не multilateral agreements (обязательных для всех членов ВТО), а plurilateral agreements (такие соглашения будут действовать только между теми членами, которые их заключили).

Автор констатирует, что на форуме не прозвучало ничего радикально нового, что позволило бы эффективно и быстро реформировать Всемирную организацию торговли.

Подробнее – в колонке Анжелы Махиновой Защититься от Трампа: сможет ли ВТО пережить нынешние атаки на мировую торговлю.