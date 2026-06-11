В уряді Британії назвали протести в Белфасті "расистським хуліганством"

Державний секретар у справах Північної Ірландії Гіларі Бенн заявив, що два дні антиімміграційних заворушень, які охопили регіон, є "расистським хуліганством".

Про це він сказав в ефірі Sky News, пише "Європейська правда".

Посадовець висловив занепокоєння протестами, які охопили Північну Ірландію після нападу з ножем, та вказав на расистський характер заворушень.

На запитання в ефірі Sky News, чи є сцени насильства расистськими заворушеннями, а не протестами, Бенн відповів: "Якщо ви переслідуєте людей на основі кольору їхньої шкіри, як ще ви можете їх описати? Це расистське хуліганство".

Держсекретар сказав, що насильство спричинило глибоку травму в провінції.

"Ми отримали повідомлення про те, що людей зупиняють у їхніх машинах дорогою на роботу, щоб запитати про їхню національність, і це абсолютно неприйнятно", – розповів він.

Посадовець також розкритикував розпалювання напруженості в соціальних мережах, заявивши, що "люди, які живуть дуже далеко від Північної Ірландії, публікують різні речі". За його словами, таке підбурювання може бути незаконним.

Його коментарі стосувалися заворушень, які другу ніч поспіль тривали у Північній Ірландії. Сутички спалахнули між правоохоронцями та протестувальниками, обуреними нападом з використанням ножа, що стався на початку тижня. Багато протестувальників на кільцевій розв'язці Сендіноуз (за вісім миль від Белфаста) були одягнені в темний одяг та маски для обличчя, і, як повідомляється, планували атакувати готель, в якому розміщувалися мігранти.

Голова Лейбористської партії Британії Анна Терлі звинуватила власника платформи X Ілона Маска у нагнітанні суспільної напруженості перед заворушеннями у Північній Ірландії.