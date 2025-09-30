Балеарські острови Іспанії зазнали підтоплень через сильні зливи

Сильні зливи накрили Балеарські острови Іспанії у вівторок, затопивши дороги, перервавши роботу громадського транспорту і змусивши владу тримати школярів у класах заради їхньої безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Periodico de Ibiza.

Сильні зливи, що випали цього вівторка на Ібіці та Форментері, призвели до повеней, рятувальних робіт та майже повного колапсу мобільності на острові. Лише за 12 годин у місті Ібіса було зафіксовано до 236 літрів на квадратний метр, в аеропорту – 135, на Форментері – 98, у Сант-Хоані – 68, у Сант-Антоні – 43 літри на квадратний метр.

Ці цифри призвели до активації помаранчевого рівня тривоги, опівдні – червоного, а о 16:00 – знову помаранчевого.

У найважчі години служба порятунку 112 надіслала повідомлення на всі мобільні телефони з попередженням про червоний рівень і закликом до населення уникати будь-яких поїздок.

Хоча в другій половині дня рівень тривоги був знижений, рекомендація дотримуватися максимальної обережності залишається в силі.

Регіональний уряд призупинив післяобідні заняття і закликав батьків не забирати дітей, підкресливши, що учні перебувають у безпеці під наглядом вчителів.

Головні кільцеві дороги острова були перекриті, а громадський транспорт зупинився. Ці події сталися наступного дня після того, як у понеділок дощі, спричинені штормом "Габріель", спричинили повені в іспанських регіонах Валенсія, Каталонія та Арагон.

Останніми роками Іспанія стикається з дедалі частішими екстремальними погодними явищами, які вчені пов'язують зі зміною клімату. У жовтні минулого року зливи спричинили одне з найсмертоносніших і найдорожчих стихійних лих в іспанській історії, в результаті якого загинуло близько 232 осіб.