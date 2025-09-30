Балеарские острова Испании подверглись подтоплениям из-за сильных ливней

Сильные ливни накрыли Балеарские острова Испании во вторник, затопив дороги, прервав работу общественного транспорта и заставив власти держать школьников в классах ради их безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Periodico de Ibiza.

Сильные ливни, выпавшие в этот вторник на Ибице и Форментере, привели к наводнениям, спасательным работам и почти полному коллапсу мобильности на острове. Только за 12 часов в городе Ибиса было зафиксировано до 236 литров на квадратный метр, в аэропорту – 135, на Форментере – 98, в Сант-Хоане – 68, в Сант-Антоне – 43 литра на квадратный метр.

Эти цифры привели к активации оранжевого уровня тревоги, в полдень – красного, а в 16:00 – снова оранжевого.

В самые тяжелые часы служба спасения 112 отправила сообщение на все мобильные телефоны с предупреждением о красном уровне и призывом к населению избегать любых поездок.

Хотя во второй половине дня уровень тревоги был снижен, рекомендация соблюдать максимальную осторожность остается в силе.

Региональное правительство приостановило послеобеденные занятия и призвало родителей не забирать детей, подчеркнув, что ученики находятся в безопасности под наблюдением учителей.

Главные кольцевые дороги острова были перекрыты, а общественный транспорт остановился. Эти события произошли на следующий день после того, как в понедельник дожди, вызванные штормом "Габриэль", вызвали наводнения в испанских регионах Валенсия, Каталония и Арагон.

В последние годы Испания сталкивается с участившимися экстремальными погодными явлениями, которые ученые связывают с изменением климата. В октябре прошлого года ливни вызвали одно из самых смертоносных и дорогих стихийных бедствий в испанской истории, в результате которого погибло около 232 человек.