ЄС виділив Молдові понад 18 млн євро

Європейська комісія виділила Молдові додаткові 18,9 млн євро в рамках Механізму реформ і зростання.

Про це йдеться в офіційній заяві, пише "Європейська правда".

У четвер, 4 вересня, Єврокомісія виділила Молдові додаткові 18,9 млн євро в рамках Механізму реформ і зростання, "підтвердивши незмінну підтримку ЄС реформаторського курсу країни".

Також, як зазначили у заяві, з огляду на значний прогрес, досягнутий Молдовою в її реформаторських зусиллях, "ЄС закликає підприємства інвестувати в країну".

Єврокомісія схвалила виплату після оцінки того, що Молдова виконала чотири показники реформ, пов'язані з піврічним графіком виплат в рамках Механізму реформ і зростання.

Зазначається, що основні досягнення включають розвиток відкритих і конкурентних ринків електроенергії та газу, а також заходи для забезпечення енергетичної безпеки.

Відтак ці 18,9 млн євро додаються до 270 млн євро попереднього фінансування, вже наданого цього року. Молдова має отримати до 1,9 млрд євро у вигляді грантів та позик в рамках Механізму на 2025-2027 роки.

"Молдова продовжує виконувати свою програму реформ і демонструвати свою прихильність європейському шляху. Я дуже рада бачити постійний прогрес у реформах ключових галузей, таких як енергетична безпека. Інвестиції в економічне зростання Молдови – це інвестиції в європейську інтеграцію", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, "сильна Молдова сприяє зміцненню Європи". В ЄС зобов'язуються підтримувати Молдову на кожному етапі її шляху до членства.

Також Єврокомісія оголосила конкурс на висловлення зацікавленості з метою стимулювання інвестицій у Молдову.

Цей конкурс має на меті заохотити підприємства з ЄС, ЄЕЗ та Молдови до вивчення інвестиційних можливостей у країні.

"Ініціатива спрямована на створення каналу трансформаційних приватних інвестицій у Молдові, які можуть отримати підтримку від Європейської комісії та партнерських фінансових установ, таких як Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку", – додали у заяві.

ЗМІ повідомляли, що ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою – без здійснення такого кроку щодо України.

Але пізніше підтримка цієї ідеї знову ослабла.

Читайте також редакційну статтю "ЄвроПравди": Час для переговорів про вступ. ЄС не має ховатися за вето Орбана для покарання України.