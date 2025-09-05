ЕС выделил Молдове более 18 млн евро

Европейская комиссия выделила Молдове дополнительные 18,9 млн евро в рамках Механизма реформ и роста.

Об этом говорится в официальном заявлении, пишет "Европейская правда".

В четверг, 4 сентября, Еврокомиссия выделила Молдове дополнительные 18,9 млн евро в рамках Механизма реформ и роста, "подтвердив неизменную поддержку ЕС реформаторского курса страны".

Также, как отметили в заявлении, учитывая значительный прогресс, достигнутый Молдовой в ее реформаторских усилиях, "ЕС призывает предприятия инвестировать в страну".

Еврокомиссия одобрила выплату после оценки того, что Молдова выполнила четыре показателя реформ, связанные с полугодовым графиком выплат в рамках Механизма реформ и роста.

Отмечается, что основные достижения включают развитие открытых и конкурентных рынков электроэнергии и газа, а также меры по обеспечению энергетической безопасности.

Поэтому эти 18,9 млн евро добавляются к 270 млн евро предыдущего финансирования, уже предоставленного в этом году. Молдова должна получить до 1,9 млрд евро в виде грантов и займов в рамках Механизма на 2025-2027 годы.

"Молдова продолжает выполнять свою программу реформ и демонстрировать свою приверженность европейскому пути. Я очень рада видеть постоянный прогресс в реформах ключевых отраслей, таких как энергетическая безопасность. Инвестиции в экономический рост Молдовы – это инвестиции в европейскую интеграцию", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, "сильная Молдова способствует укреплению Европы". В ЕС обязуются поддерживать Молдову на каждом этапе ее пути к членству.

Также Еврокомиссия объявила конкурс на выражение заинтересованности с целью стимулирования инвестиций в Молдову.

Этот конкурс имеет целью поощрить предприятия из ЕС, ЕЭЗ и Молдовы к изучению инвестиционных возможностей в стране.

"Инициатива направлена на создание канала трансформационных частных инвестиций в Молдове, которые могут получить поддержку от Европейской комиссии и партнерских финансовых учреждений, таких как Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития", – добавили в заявлении.

СМИ сообщали, что ЕС снова рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой – без осуществления такого шага в отношении Украины.

Но позже поддержка этой идеи снова ослабла.

