Данія допомогла Миколаєву відкрити найбільшу підземну школу-садок

Завдяки підтримці Данії у Миколаєві відкрили найбільшу підземну школу-садок, у якій понад 700 дітей зможуть повернутися до офлайн-навчання.

Про це повідомило посольство Данії в Україні у Facebook, пише "Європейська правда".

Завдяки співпраці міжнародних партнерів, благодійного фонду SavED й за підтримки LEGO Foundation у Миколаєві відкрили два укриття для дітей.

Одне з них – найбільший підземний освітній комплекс у місті та регіоні, призначений для дошкільнят та учнів гімназії. Завдяки цьому, тепер понад 700 дітей зможуть повернутися до офлайн-навчання.

Нові укриття обладнані ігровими та навчальними зонами, місцями для сну та всім необхідним для повноцінних занять під час повітряних тривог.

Фото: Facebook

Наприкінці серпня писали, що внесок Данії у так звану "данську модель" – сплату за виробництво зброї для України українськими компаніями ОПК – цього року становитиме близько 1,4 млрд євро.

Того ж місяця стало відомо, що Швеція, Норвегія та Данія спільно виділять близько 5 млрд норвезьких крон ($500 млн) на ініціативу НАТО з постачання Україні американської зброї.