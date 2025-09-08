Дания помогла Николаеву открыть самую большую подземную школу-сад

Благодаря поддержке Дании в Николаеве открыли самую большую подземную школу-сад, в которой более 700 детей смогут вернуться к офлайн-обучению.

Об этом сообщило посольство Дании в Украине в Facebook, пишет "Европейская правда".

Благодаря сотрудничеству международных партнеров, благотворительного фонда SavED и при поддержке LEGO Foundation в Николаеве открыли два укрытия для детей.

Одно из них – крупнейший подземный образовательный комплекс в городе и регионе, предназначенный для дошкольников и учеников гимназии. Благодаря этому, теперь более 700 детей смогут вернуться к офлайн-обучению.

Новые укрытия оборудованы игровыми и учебными зонами, местами для сна и всем необходимым для полноценных занятий во время воздушных тревог.

В конце августа писали, что вклад Дании в так называемую "датскую модель" – оплату за производство оружия для Украины украинскими компаниями ОПК – в этом году составит около 1,4 млрд евро.

В том же месяце стало известно, что Швеция, Норвегия и Дания совместно выделят около 5 млрд норвежских крон ($500 млн) на инициативу НАТО по поставке Украине американского оружия.