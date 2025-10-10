Естонія зафіксувала порушення повітряного простору "невеликим об’єктом"

В Естонії 9 жовтня зафіксували порушення повітряного простору країни "невеликим повітряним об’єктом".

Про це пише ERR, передає "Європейська правда".

Глава Департаменту оборонної готовності Естонії Герт Каю заявив, що у четвер, 9 жовтня, невеликий повітряний об'єкт порушив повітряний простір країни на 18 хвилин.

"Невеликий об'єкт залишався в повітряному просторі Естонії протягом 18 хвилин і наблизився на кілька кілометрів. Я не можу на 100% підтвердити, що це було. Але я можу підтвердити, що це не був великий бойовий дрон", – сказав Каю на пресконференції в Міністерстві оборони.

За словами Каю, він не може широко спекулювати про те, що це могло бути.

"Ми можемо сказати, що це був невеликий об'єкт. Це міг бути, наприклад, якийсь дрон, який використовують контрабандисти", – зазначив він.

Очільник Департаменту оборонної готовності розповів, що об'єкт рухався в південно-східній частині Естонії. Каю додав, що зараз країна планує проаналізувати ситуацію та обговорити її з союзниками.

Зауважимо, що вранці 19 вересня в районі острова Вайндлоо в естонський повітряний простір без дозволу увійшли три російські винищувачі МіГ-31 і перебували там близько 12 хвилин. Для їх супроводу в повітря були підняті фінські, а також шведські винищувачі.

ЗМІ повідомляли, що європейські дипломати у приватному порядку попередили Кремль, що НАТО готовий відповісти на наступні порушення свого повітряного простору російськими літаками, зокрема і збиваючи їх.

Європейський парламент 9 жовтня затвердив резолюцію, в якій закликав держави-члени Європейського Союзу збивати повітряні цілі, які незаконно порушують їхні кордони.