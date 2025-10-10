Эстония зафиксировала нарушение воздушного пространства "небольшим объектом"

В Эстонии 9 октября зафиксировали нарушение воздушного пространства страны "небольшим воздушным объектом".

Об этом пишет ERR, передает "Европейская правда".

Глава Департамента оборонной готовности Эстонии Герт Каю заявил, что в четверг, 9 октября, небольшой воздушный объект нарушил воздушное пространство страны на 18 минут.

"Небольшой объект оставался в воздушном пространстве Эстонии в течение 18 минут и приблизился на несколько километров. Я не могу на 100% подтвердить, что это было. Но я могу подтвердить, что это не был большой боевой дрон", – сказал Каю на пресс-конференции в Министерстве обороны.

По словам Каю, он не может широко спекулировать о том, что это могло быть.

"Мы можем сказать, что это был небольшой объект. Это мог быть, например, какой-то дрон, который используют контрабандисты", – отметил он.

Глава Департамента оборонной готовности рассказал, что объект двигался в юго-восточной части Эстонии. Каю добавил, что сейчас страна планирует проанализировать ситуацию и обсудить ее с союзниками.

Заметим, что утром 19 сентября в районе острова Вайндлоо в эстонское воздушное пространство без разрешения вошли три российских истребителя МиГ-31 и находились там около 12 минут. Для их сопровождения в воздух были подняты финские, а также шведские истребители.

СМИ сообщали, что европейские дипломаты в частном порядке предупредили Кремль, что НАТО готов ответить на последующие нарушения своего воздушного пространства российскими самолетами, в том числе и сбивая их.

Европейский парламент 9 октября утвердил резолюцию, в которой призвал государства-члены Европейского Союза сбивать воздушные цели, которые незаконно нарушают их границы.