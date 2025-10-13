ЄС виділить Україні додаткові 100 млн євро зимової допомоги

Європейський Союз працює над виділенням Україні додаткових 100 млн євро зимової допомоги.

Про це оголосила глава європейської дипломатії Кая Каллас під час пресконференції у Міністерстві закордонних справ, пише кореспондентка "Європейської правди".

Як відомо, Каллас перебуває із візитом у Києві 13 жовтня. Під час пресконференції у МЗС із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, Каллас заявила, що ЄС вже мобілізував 800 млн євро для підтримки України цієї зими.

"Ми працюємо над додатковими 100 млн євро для генераторів, притулків і спорядження для холодної погоди", – наголосила вона.

Каллас додала, що зараз Росія намагається компенсувати невдачі на полі бою "терористичними атаками проти цивільного населення і української енергетичної інфраструктури".

Нагадаємо, нещодавно Швеція оголосила про виділення додаткових майже 100 млн євро на гуманітарну підтримку України.

Данія нещодавно підготувала пакет військової допомоги Україні на понад $400 млн.