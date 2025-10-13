До Києва прибула глава дипломатії ЄС Кая Каллас

Глава європейської дипломатії Кая Каллас у понеділок, 13 жовтня, прибула з візитом до Києва.

Про це вона повідомила у своєму Х, пише "Європейська правда".

На опублікованому Каллас фото видно, що на київському залізничному вокзалі головну дипломатку ЄС зустрічав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Ukrainians inspire the world with their courage.

Their resilience calls for our full support.



I am in Kyiv today for talks on financial and military support, the security of Ukraine’s energy sector, and holding Russia accountable for its war crimes. pic.twitter.com/xQ3juq9aTT – Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025

"Сьогодні я перебуваю в Києві для проведення переговорів щодо фінансової та військової підтримки, безпеки енергетичного сектора України та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини", – підкреслила Каллас.

Вона також відзначила мужність українського народу, якою він "надихає увесь світ".

"Їхня стійкість вимагає нашої повної підтримки", – додала Каллас.

Нещодавно Каллас наголошувала на важливості продовжувати і збільшувати підтримку України, оскільки вона не зможе самотужки перемогти у війні проти РФ.

Крім того, коментуючи останні російські атаки, Каллас зазначала, що так Росія маскує свій невдалий літній наступ.