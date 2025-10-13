Укр Рус Eng

До Києва прибула глава дипломатії ЄС Кая Каллас

Фото
Новини — Понеділок, 13 жовтня 2025, 10:00 — Ірина Кутєлєва

Глава європейської дипломатії Кая Каллас у понеділок, 13 жовтня, прибула з візитом до Києва.

Про це вона повідомила у своєму Х, пише "Європейська правда".

На опублікованому Каллас фото видно, що на київському залізничному вокзалі головну дипломатку ЄС зустрічав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні я перебуваю в Києві для проведення переговорів щодо фінансової та військової підтримки, безпеки енергетичного сектора України та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини", – підкреслила Каллас.

Вона також відзначила мужність українського народу, якою він "надихає увесь світ".

"Їхня стійкість вимагає нашої повної підтримки", – додала Каллас.

Нещодавно Каллас наголошувала на важливості продовжувати і збільшувати підтримку України, оскільки вона не зможе самотужки перемогти у війні проти РФ.

Крім того, коментуючи останні російські атаки, Каллас зазначала, що так Росія маскує свій невдалий літній наступ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Кая Каллас Війна з РФ
Реклама: