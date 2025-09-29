Швеція анонсувала "зимовий" пакет підтримки для України на майже 100 млн євро

Швеція оголосила про виділення додаткових майже 100 млн євро на гуманітарну підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі МЗС Швеції.

Новий "зимовий" пакет підтримки від Швеції на 1,1 млрд крон (99,7 млн євро) передбачений на нагальні потреби відбудови та розвитку і гуманітарні потреби у зв’язку з наближенням зими.

Він охопить такі сфери як енергетика і житло, охорона здоров’я, розмінування, підтримка ВПО, підтримка ЗМІ.

450 млн крон передбачені на енергетичні потреби України – генерацію та ремонт пошкодженої інфраструктури. Кошти вносяться до спецфонду енергетичної підтримки України.

385 млн крон надаються на ремонт енергетичної і житлової інфраструктури, а також підтримку функціонування державних сервісів через програму Світового банку Ukraine Reconstruction Trust Fund (URTF).

На розмінування передбачено 100 млн крон, які порівну розподілять між проєктами від Програми розвитку ООН і Sida.

30 млн передбачені на підтримку незалежних ЗМІ (по 15 млн через Prague Center і Sida), 25 мільйонів – на посилення правового сектору, 10 млн – на програми кваліфікації і перекваліфікації у сфері транспорту й логістики.

50 млн шведських крон будуть виділені через Світову програму ООН на гуманітарну допомогу мешканцям прифронтових громад.

30 млн надаються на підтримку ВПО через Агентство ООН у справах біженців, 25 млн через ЮНІСЕФ і 20 млн через Save the Children – на програми підтримки дітей, 20 млн – на програми підтримки здоров’я матерів і жінок загалом.

Данія нещодавно підготувала пакет військової допомоги Україні на понад 400 млн доларів.

Нагадаємо, Єврокомісія ухвалила запропоновані Україною поправки до плану реформ, необхідних для отримання коштів ЄС за програмою Ukraine Facility.