В Афінах спалахнули сутички між поліцією та лікарями на тлі візиту премʼєра

Під час протесту медичного персоналу університетської клініки "Аттікон" в Афінах, який відбувся під час візиту прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, поліція вступила в сутичку з протестувальниками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Міцотакіс у супроводі міністра охорони здоров'я Греції Адоніса Георгіадіса відвідав лікарню, щоб узяти участь в урочистому відкритті нового онкологічного відділення та оглянути оновлене відділення швидкої допомоги.

Правоохоронці в бронежилетах застосували перцевий спрей, щити та кийки, щоб відтіснити лікарів, які вимагали зустрічі з Міцотакісом. Медичні працівники протестували проти нестачі персоналу, низької заробітної плати та поганих умов праці.

"Вони думають, що ми будемо їм вдячні, бо вони винні нам 10 тисяч днів відпустки. Вони думають, що ми будемо їм дякувати за те, що вони заморозили наші зарплати", – сказав Георгіос Сідеріс, голова Асоціації лікарів Афін і Піреї та працівник клініки "Аттікон".

За його словами, 130 пацієнтів нещодавно були змушені спати на ношах у коридорах через переповненість відділень "Аттікону", а ще закладу бракує 125 медсестер, "щоб просто працювати на безпечному рівні".

Протест лікарів відбувся на тлі планів грецького уряду першим у Європейському Союзі фактично узаконити 13-годинний робочий день для приватного сектору.

У вівторок Греція була охоплена загальним страйком, вже другим за цей місяць, оскільки профспілки вимагали відкликати нове законодавство. Більшість громадського транспорту та державних служб були зупинені на тлі масових протестів.