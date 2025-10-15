В Афинах вспыхнули столкновения между полицией и врачами на фоне визита премьера

Во время протеста медицинского персонала университетской клиники "Аттикон" в Афинах, который состоялся во время визита премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, полиция вступила в столкновение с протестующими.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Мицотакис в сопровождении министра здравоохранения Греции Адониса Георгиадиса посетил больницу, чтобы принять участие в торжественном открытии нового онкологического отделения и осмотреть обновленное отделение скорой помощи.

Правоохранители в бронежилетах применили перцовый спрей, щиты и дубинки, чтобы оттеснить врачей, которые требовали встречи с Мицотакисом. Медицинские работники протестовали против нехватки персонала, низкой заработной платы и плохих условий труда.

"Они думают, что мы будем им благодарны, потому что они должны нам 10 тысяч дней отпуска. Они думают, что мы будем им благодарны за то, что они заморозили наши зарплаты", – сказал Георгиос Сидерис, председатель Ассоциации врачей Афин и Пиреи и работник клиники "Аттикон".

По его словам, 130 пациентов недавно были вынуждены спать на носилках в коридорах из-за переполненности отделений "Аттикона", а еще учреждению не хватает 125 медсестер, "чтобы просто работать на безопасном уровне".

Протест медперсонала состоялся на фоне планов греческого правительства первым в Европейском Союзе фактически узаконить 13-часовой рабочий день для частного сектора.

Во вторник Греция была охвачена всеобщей забастовкой, уже второй за этот месяц, поскольку профсоюзы требовали отозвать новое законодательство. Большинство общественного транспорта и государственных служб были остановлены на фоне массовых протестов.