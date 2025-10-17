Премʼєр Норвегії перепросив за брехню під час передвиборчої кампанії

Норвезький премʼєр-міністр Йонас Гар Стьоре у пʼятницю визнав, що під час передвиборчої кампанії у вересні сказав неправду про субсидування поромних перевезень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VG.

Раніше у пʼятницю VG повідомило, що в інтервʼю одному з місцевих ЗМІ на початку вересня Стьоре пообіцяв зберегти державну програму, яка забезпечує безкоштовні поромні перевезення в Норвегії.

Як вказало VG, за два тижні до цього норвезький уряд погодив перший проєкт бюджету, в якому безкоштовні поромні перевезення були виключені.

Після публікації глава уряду Норвегії сказав, що його відповідь була неправдивою, і перепросив.

"Я повинен був сказати, що для Лейбористської партії (яку очолює Стьоре. – Ред.) найважливіше – це доступні ціни на пороми, а не безкоштовні пороми, оскільки ми пропонуємо змінити цю схему в державному бюджеті, який ми представили цього тижня", – сказав Стьоре.

На додаткове питання, чому він говорив про безкоштовні пороми, премʼєр Норвегії сказав, що "це була помилка".

Перепросив у пʼятницю також і міністр охорони здоровʼя Норвегії Ян Крістіан Вестре, який використав гасло про безкоштовні пороми в одному з передвиборчих роликів.

8 вересня в Норвегії відбулися парламентські вибори. За їхніми підсумками до парламенту пройшли вісім політичних сил, а перемогу здобула Лейбористська партія Йонаса Гара Стьоре.

