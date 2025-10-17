Премьер Норвегии извинился за ложь во время предвыборной кампании

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре в пятницу признал, что во время предвыборной кампании в сентябре сказал неправду о субсидировании паромных перевозок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VG.

Ранее в пятницу VG сообщило, что в интервью одному из местных СМИ в начале сентября Стёре пообещал сохранить государственную программу, которая обеспечивает бесплатные паромные перевозки в Норвегии.

Как указало VG, за две недели до этого норвежское правительство согласовало первый проект бюджета, в котором бесплатные паромные перевозки были исключены.

После публикации глава правительства Норвегии сказал, что его ответ был ложным, и извинился.

"Я должен был сказать, что для Лейбористской партии (которую возглавляет Стёре. – Ред.) самое важное – это доступные цены на паромы, а не бесплатные паромы, поскольку мы предлагаем изменить эту схему в государственном бюджете, который мы представили на этой неделе", – сказал Стёре.

На дополнительный вопрос, почему он говорил о бесплатных паромах, премьер Норвегии сказал, что "это была ошибка".

Извинился в пятницу также и министр здравоохранения Норвегии Ян Кристиан Вестре, который использовал лозунг о бесплатных паромах в одном из предвыборных роликов.

8 сентября в Норвегии состоялись парламентские выборы. По их итогам в парламент прошли восемь политических сил, а победу одержала Лейбористская партия Йонаса Гара Стёре.

