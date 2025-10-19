В іспанському місті заборонили адопцію чорних котів напередодні Гелловіну

Влада одного іспанського міста тимчасово заборонила брати з місцевого притулку чорних котів.

Про це інформує британський мовник BBC, передає "Європейська правда".

Іспанське місто Терраса на північному сході Каталонії тимчасово заборонило усиновлення чорних котів з притулків для тварин, щоб запобігти потенційно жорстоким "ритуалам" під час Гелловіну.

Місцева служба захисту тварин повідомила, що всі запити на виховання або усиновлення котів будуть відхилені з 6 жовтня по 10 листопада, щоб захистити їх від травм або використання в якості реквізиту.

Заступник мера Ноель Дуке повідомив телеканалу RTVE, що запити на усиновлення чорних котів зазвичай збільшуються напередодні Гелловіна.

