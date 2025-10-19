В испанском городе запретили усыновление черных кошек накануне Хэллоуина

Власти одного испанского города временно запретили забирать из местного приюта черных кошек.

Об этом сообщает британский вещатель BBC, передает "Европейская правда".

Испанский город Терраса на северо-востоке Каталонии временно запретил усыновление черных кошек из приютов для животных, чтобы предотвратить потенциально жестокие "ритуалы" во время Хэллоуина.

Местная служба защиты животных сообщила, что все запросы на воспитание или усыновление кошек будут отклонены с 6 октября по 10 ноября, чтобы защитить их от травм или использования в качестве реквизита.

Заместитель мэра Ноэль Дуке сообщил телеканалу RTVE, что запросы на усыновление черных кошек обычно увеличиваются в преддверии Хэллоуина.

