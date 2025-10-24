Макрон пообіцяв Україні додаткові зенітні ракети Aster та винищувачі Mirage

Французький президент Емманюель Макрон під час засідання лідерів "коаліції рішучих" у пʼятницю сказав, що Франція надасть Україні допомогу у сфері протиповітряної оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TF1.

Під час засідання "коаліції рішучих" Макрон розповів про важливість продовжувати й посилювати допомогу Україні зброєю та посилювати тиск на Росію.

"Ми повинні продовжувати посилювати нашу військову підтримку України: можливості протиповітряної оборони, можливості дальньої дії, дрони та системи протидії дронам", – сказав він.

Президент Франції додав, що Франція "найближчими днями" поставить Україні додаткові протиповітряні ракети Aster, а також винищувачі Mirage. Він не уточнив, про яку саме кількість ідеться.

Окремо Макрон сказав про санкції проти РФ. За його словами, останні санкції ЄС "повинні вплинути на фінансування військових дій Росії".

Як нагадує TF1, станом на зараз Франція поставила Україні три літаки Mirage 2000 із шести обіцяних, зокрема через необхідність підготовки українських пілотів. Один із літаків був збитий у липні.

Франція та Італія надали українцям невизначену кількість цих ракет для протиповітряної оборони, але Україна просить надати ще більше для своєї оборони.

Прем’єр Британії Кір Стармер на зустрічі "коаліції рішучих" у п’ятницю закликатиме забезпечити Україну далекобійними спроможностями та оголосить про дострокову передачу Україні понад 100 ракет для ППО.

Нагадаємо, в останньому засіданні "коаліції рішучих" на початку вересня брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу.