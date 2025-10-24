Макрон пообещал Украине дополнительные зенитные ракеты Aster и истребители Mirage

Французский президент Эмманюэль Макрон во время заседания лидеров "коалиции решительных" в пятницу сказал, что Франция предоставит Украине помощь в сфере противовоздушной обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TF1.

Во время заседания "коалиции решительных" Макрон рассказал о важности продолжать и усиливать помощь Украине оружием и усиливать давление на Россию.

"Мы должны продолжать усиливать нашу военную поддержку Украины: возможности противовоздушной обороны, возможности дальнего действия, дроны и системы противодействия дронам", – сказал он.

Президент Франции добавил, что Франция "в ближайшие дни" поставит Украине дополнительные противовоздушные ракеты Aster, а также истребители Mirage. Он не уточнил, о каком именно количестве идет речь.

Отдельно Макрон сказал о санкциях против РФ. По его словам, последние санкции ЕС "должны повлиять на финансирование военных действий России".

Как напоминает TF1, на данный момент Франция поставила Украине три самолета Mirage 2000 из шести обещанных, в частности из-за необходимости подготовки украинских пилотов. Один из самолетов был сбит в июле.

Франция и Италия предоставили украинцам неопределенное количество этих ракет для противовоздушной обороны, но Украина просит предоставить еще больше для своей обороны.

Премьер Великобритании Кир Стармер на встрече "коалиции решительных" в пятницу призовет обеспечить Украину дальнобойными возможностями и объявит о досрочной передаче Украине более 100 ракет для ПВО.

Напомним, в последнем заседании "коалиции решительных" в начале сентября принимали участие представители более 30 стран Европы и других частей мира.