ЄС хоче приєднати Україну до космічної програми та системи захищених супутників

Європейська комісія у вівторок, 28 жовтня, передала до Ради ЄС пропозицію про відкриття переговорів з Україною щодо її участі у компоненті урядового супутникового зв’язку (Govsatcom) у межах Космічної програми Європейського Союзу та Програми ЄС із забезпечення захищеної супутникової конективності (Union Secure Connectivity Programme).

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", повідомив 28 жовтня у Брюсселі речник Єврокомісії Тома Реньє.

Єврокомісія хоче, щоб Україна приєдналася до європейських космічних програм.

"Ми прагнемо повністю залучити Україну до програми урядового супутникового зв’язку, також відомої як Govsatcom. Чому це важливо? Тому що оборона і космос тісно взаємопов’язані", – повідомив Реньє.

Він нагадав, що Україна вже повністю залучена до програми ЄС у сфері оборони, а тепер "настав час зробити те саме у сфері космосу".

"Залучення України до Govsatcom забезпечить безпечну космічну конективність. Це має вирішальне значення для конкурентоспроможності України, для країни загалом і для її громадян", – підкреслив речник Єврокомісії.

Як пояснили у Єврокомісії, наступним кроком стануть перемовини на рівні держав-членів ЄС та прийняття рішення про залучення України в космічні програми Євросоюзу Радою ЄС.

Остаточно участь України буде підтверджено після укладення відповідної міжнародної угоди відповідно до статті 218 Договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU).

Нагадаємо, Govsatcom має за мету для забезпечення безпечних і стійких супутникових комунікацій, шляхом об’єднання та спільного використання наявних супутникових ресурсів держав-членів Євросоюзу і приватних операторів.

Перший крок до участі України в Космічній програмі ЄС було зроблено у квітні 2025 року, коли ЄС і Україна підписали угоду про участь України в таких компонентах Космічної програми ЄС, як Copernicus, Space Weather Events та Near-Earth Objects.

Як повідомляла "Європейська правда", у контексті України мережа супутників Govsatcom розглядалася як своєрідна альтернатива мережі Starlink Ілона Маска.

Також повідомлялося, що Брюссель вивчає можливість створення нової супутникової мережі для здійснення військової розвідки.