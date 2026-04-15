"Рамштайн" у Берліні обговорює збільшення постачання дронів та далекобійних ракет Україні

У Берліні розпочалося засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), під час якого обговорюватимуть збільшення військової підтримки України з акцентом на постачання дронів та далекобійних ракет.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявили міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та міністр оборони Британії Джон Гілі, відкриваючи засідання "Рамштайну" 15 квітня.

Учасники "Рамштайну" обговорюють, як постачати Україні більше дронів та ракет.

"Ми знаємо, що Україна потребує нашої допомоги в одній життєво важливій сфері понад усе, і це дрони. Дрони визначають поле бою у цій війні, на чолі з чудовим новим бойовим планом міністра Федорова, про який ми сьогодні почуємо більше", – заявив Гілі, анонсуючи виступ міністра оборони України Михайла Федорова, у якому той має розповісти про результати втілення українського плану війни з часу попереднього засідання "Рамштайну" 12 лютого.

Британський міністр повідомив, що в засіданні Контактної групи беруть участь представники 50 держав.

Гілі нагадав, що Велика Британія надасть цього року найбільший в історії пакет дронів для України – понад 120 тисяч.

"Це буде підкріплено 3 мільярдами фунтів стерлінгів військової підтримки", – додав британський міністр.

За його словами, дрони охоплюватимуть діапазон від ударів великої дальності, до атаки, до спостереження. Також будуть надані морські дрони – "всі перевірені в бою, що сприятиме здатності України відбити російський напад".

"Ми також надамо сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет протиповітряної оборони. Разом наша мета з вами – допомогти Україні захистити свою територію та завдати удару у відповідь Росії", – наголосив Джон Гілі.

Борис Пісторіус також повідомив, що Німеччина "збільшує внесок у зміцнення протиповітряної оборони України".

"Німеччина поставить кілька сотень керованих ракет Patriot для протиповітряної оборони в рамках ініціативи Enduring Action on Air Defence. Крім того, надані Німеччиною системи протиповітряної оборони IRIS-T будуть доповнені поставкою додаткових пускових установок", – розповів Пісторіус.

У ньому бере участь генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Міністр оборони США Піт Гегсет знову пропустить зустріч Контактної групи з питань оборони України цього тижня.