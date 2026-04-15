Попит на подорожі до Іспанії та Португалії різко зріс на тлі конфлікту на Близькому Сході

Попит на подорожі до Іспанії та Португалії різко зріс на тлі війни на Близькому Сході, оскільки туристи змінюють напрямки відпочинку, уникаючи потенційно небезпечних регіонів.

Про це свідчать дані маркетингової компанії, що спеціалізується на наданні послуг для туристичної галузі Sojern, які наводить Reuters, передає "Європейська правда".

Як свідчать дані, станом на початок квітня бронювання літніх авіарейсів до Іспанії зросло на 32% у порівнянні з минулим роком, а пошукові запити щодо готелів – на 28%.

У Португалії ці показники також демонструють зростання: бронювання авіаквитків піднялося на 21%, а інтерес до готелів – на 16%.

Водночас східне Середземномор’я, зокрема Кіпр, зіштовхується із хвилею скасувань бронювань після інцидентів, пов’язаних із безпекою.

Іспанська туристична асоціація Exceltur підвищила прогноз зростання у туристичному секторі на 2026 рік до 2,5% – до 227 млрд євро. За оцінками організації, туристи, які змінили напрямок подорожей, можуть принести галузі додаткові 4,2 млрд євро.

"Літні канікули планують за кілька місяців наперед. Оскільки конфлікт зачіпає напрямки, що приваблюють велику кількість туристів, значна частина цього ефекту "безпечної гавані" вже проявляється бронюваннями до Іспанії", – зазначив віцепрезидент Exceltur Оскар Переллі.

Варто нагадати, що Британія посилила свою військову присутність біля берегів Кіпру після того, як 2 березня Міністерство оборони країни підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на острові зазнала двох атак іранських дронів.

Пізніше ЗМІ писали, що Кіпр вимагає від Британії провести переговори щодо перегляду суверенного контролю Лондона над ключовими стратегічними військовими базами в Акротирі та Декелії на острові.