У Фінляндії затримали шведа, який незаконно перетнув кордон з Росією

У вівторок поблизу східнофінського міста Лієкса затримали чоловіка, який незаконно опинився на російській території.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Затриманим виявився 40-річний громадянин Швеції.

Чоловік перетнув державний кордон у районі Лієкси й опинився в Росії. У вівторок вранці близько шостої години він сам зателефонував до служби екстреної допомоги й повідомив, що заблукав.

Для пошуків чоловіка використовувався вертоліт Прикордонної охорони, також було налагоджено контакт з російською прикордонною службою.

Місце розташування чоловіка вдалося встановити ввечері, о 22:51, у містечку Куйккасуо біля Лієкси, на фінській стороні кордону. Чоловіка затримали за підозрою в порушенні державного кордону.

Прикордонна служба з'ясовує в ході попереднього розслідування, чому чоловік незаконно перетнув кордон. Прикордонний уповноважений Північної Карелії зв'язався з колегою в Росії.

На початку цього року у Фінляндії прикордонники зупинили чотирьох іноземних громадян, які спробували нелегально перетнути кордон з РФ поблизу міста Іматра.

Ще один подібний випадок у цьому ж районі зафіксували за два тижні до цього, тоді порушник був один і також спробував перейти кордон у бік Росії.