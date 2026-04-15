Делегація ЄС їде до Мадяра для переговорів щодо розблокування коштів для Угорщини

Європейська комісія відправляє своїх представників до Будапешта, щоб розпочати переговори з переможцем парламентських виборів Петером Мадяром щодо розблокування мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини.

Про це повідомила Politico речниця Єврокомісії Паула Піньо, інформує "Європейська правда".

За словами Піньо, делегація комісії зустрінеться з представниками партії "Тиса" у п’ятницю.

Кінцевою метою Мадяра є розблокування понад 30 млрд євро коштів ЄС, які Брюссель заморозив через занепокоєння щодо ситуації з верховенством права в Угорщині.

Зустріч у Будапешті відбудеться після телефонної розмови між головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та Мадяром у вівторок, під час якої вони обговорили "найближчі пріоритети".

Раніше стало відомо, що Європейська комісія розпочала "негайні переговори" з Мадяром після його впевненої перемоги на виборах в Угорщині, закликаючи його налагодити відносини з Україною та розпочати давно очікувані реформи, щоб розблокувати 35 млрд євро заморожених коштів ЄС.

