Литовський суд скасував заборону на в'їзд російського репера Моргенштерна

15 квітня Верховний адміністративний суд Литви задовольнив апеляцію російського репера Алішера Моргенштерна та скасував заборону на в'їзд до Литви терміном на 10 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Департамент міграції заборонив йому в'їзд до Литви, але репер оскаржив це рішення в Регіональному адміністративному суді. Останній залишив рішення без змін.

Однак Верховний адміністративний суд скасував рішення як нижчої інстанції, так і Департаменту міграції. Заявнику також було присуджено судові витрати у розмірі майже 34 євро, повідомив представник Верховного адміністративного суду Паулюс Жейміс.

Суд визнав, що Департамент міграції необґрунтовано поклався на інформацію, надану Міністерством закордонних справ, як на головну обставину при оцінці загрози державній безпеці.

Згідно із законом, таку оцінку проводить Департамент державної безпеки, але в цьому випадку він не надав жодних висновків, тому рішення ґрунтувалося на "даних від некомпетентного органу".

Верховний адміністративний суд також зазначив, що дані, зазначені в рішенні – включення до списків інших держав, інформація з відкритих джерел, попередні заяви чи твори – самі по собі не свідчать про загрозу національній безпеці Литви.

Також не було зрозуміло, на яких конкретних підставах інші держави ухвалили свої рішення, тому ці дані не можуть бути автоматично перенесені на литовський контекст.

Суд зазначив, що деякі обставини, зазначені в рішенні, ґрунтувалися на оцінках або думках, не підтверджених фактичними даними.

Крім того, оцінювалася лише інформація, несприятлива для заявника, без урахування інших даних, які могли б її спростувати, тому рішення було визнано упередженим.

Верховний адміністративний суд наголосив, що такий суворий захід, як 10-річна заборона на в’їзд, має ґрунтуватися на чітких і достатніх даних. Оскільки у цій справі таких даних не було, виникли сумніви щодо пропорційності.

Моргенштерн неодноразово висловлював підтримку правителю Росії Владіміру Путіну, однак після повномасштабного вторгнення в Україну, яке розпочалося в лютому 2022 року, виступив проти воєнних дій Росії і критикував їх у своїх піснях.

Литва заборонила в'їзд Моргенштерну у листопаді минулого року.

У березні у Литві запропонували впровадити заборону в’їзду в країну терміном на п’ять років для артистів, які виступали в Росії або Білорусі.