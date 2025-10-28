ЕС хочет присоединить Украину к космической программе и системе защищенных спутников

Европейская комиссия во вторник, 28 октября, передала в Совет ЕС предложение об открытии переговоров с Украиной о ее участии в компоненте правительственной спутниковой связи (Govsatcom) в рамках Космической программы Европейского Союза и Программы ЕС по обеспечению защищенной спутниковой коннективности (Union Secure Connectivity Programme).

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", сообщил 28 октября в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

Еврокомиссия хочет, чтобы Украина присоединилась к европейским космическим программам.

"Мы стремимся полностью привлечь Украину к программе правительственной спутниковой связи, также известной как Govsatcom. Почему это важно? Потому что оборона и космос тесно взаимосвязаны", – сообщил Ренье.

Он напомнил, что Украина уже полностью вовлечена в программу ЕС в сфере обороны, а теперь "пришло время сделать то же самое в сфере космоса".

"Привлечение Украины к Govsatcom обеспечит безопасную космическую коннективность. Это имеет решающее значение для конкурентоспособности Украины, для страны в целом и для ее граждан", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Как пояснили в Еврокомиссии, следующим шагом станут переговоры на уровне государств-членов ЕС и принятие решения о привлечении Украины в космические программы Евросоюза Советом ЕС.

Окончательно участие Украины будет подтверждено после заключения соответствующего международного соглашения в соответствии со статьей 218 Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU).

Напомним, Govsatcom имеет целью для обеспечения безопасных и устойчивых спутниковых коммуникаций, путем объединения и совместного использования имеющихся спутниковых ресурсов государств-членов Евросоюза и частных операторов.

Первый шаг к участию Украины в Космической программе ЕС был сделан в апреле 2025 года, когда ЕС и Украина подписали соглашение об участии Украины в таких компонентах Космической программы ЕС, как Copernicus, Space Weather Events и Near-Earth Objects.

Как сообщала "Европейская правда", в контексте Украины сеть спутников Govsatcom

рассматривалась как своеобразная альтернатива сети Starlink Илона Маска.

Также сообщалось, что Брюссель изучает возможность создания новой спутниковой сети для осуществления военной разведки.