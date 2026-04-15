У Литві до тюремних строків засудили пару, яка шпигувала для Білорусі

Окружний суд литовської Клайпеди у середу визнав пару співмешканців Міндаугаса Януїтіса та Тетяну Белецьку винними у шпигунстві на користь Білорусі та засудив їх до кількох років позбавлення волі.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Суд засудив Януїтіса до семи років позбавлення волі, а Белецьку – до шести з половиною років. Суд постановив зарахувати до терміну понад два роки, проведені під вартою та арештом.

Розгляд справи відбувався у закритому режимі, і суддя Едіта Лапінскене оголосила лише вступну та остаточну частини вердикту.

Суд визнав співмешканців шпигунами, які виконували завдання на користь іншої держави або її організації та діяли у складі організованої групи.

"Суд постановив (...) визнати Міндаугаса Януїтіса винним у скоєнні кримінального злочину (...) і засудити його до семи років позбавлення волі. (...) визнати Тетяну Белецьку винною у вчиненні кримінального злочину (...) і засудити її до шести років і шести місяців позбавлення волі", – оголосила Лапінскене.

Суд залишив двох засуджених під вартою до набрання вироком чинності.

Оскарження рішення Клайпедського суду в Апеляційному суді можливе протягом 20 днів.

Суд також постановив конфіскувати суму в розмірі понад 8,5 тисяч євро, що належить Белецькій, та 997 євро, отриманих від продажу автомобіля, що належить Януїтісу.

Предмети, що мають відношення до справи, також будуть конфісковані: мобільні пристрої зв’язку, автомобіль Toyota Corolla з знайденими в ньому предметами та відеореєстратор.

Згідно з матеріалами справи, у травні 2022 року обидва обвинувачені, громадяни Литви, вирушили до Мінська, де через посередника домовилися про контакти та подальшу співпрацю з представниками білоруських військових структур.

За даними правоохоронних органів, після цієї зустрічі і до свого арешту в листопаді 2023 року співмешканці виконували завдання Головного розвідувального управління Генерального штабу Міністерства оборони Білорусі.

Від імені цієї організації, в обмін на грошову та іншу винагороду, вони збирали та передавали інформацію, що представляє інтерес для військових структур іноземної держави в Литві та Латвії.

Згідно з матеріалами справи, інформація, зібрана співмешканцями та передана до білоруського ГРУ, не є секретною, але має цінність як для збройних сил іноземних держав під час підготовки планів військової агресії, так і для інших заходів, спрямованих проти держави Литви.

