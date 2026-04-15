Пов’язані з РФ хакери зламали пошту румунських ВПС, Бухарест відреагував

Пов’язані з Росією хакери зламали електронну пошту посадовців і військових структур кількох країн НАТО, зокрема Румунії, а також України і Сербії; у Румунії вже відреагували на відповідну інформацію.

Про це йдеться у матеріалі Reuters, передає "Європейська правда".

За даними, опрацьованими агентством, протягом останніх кількох місяців хакери, пов’язані з Росією, зламали понад 170 електронних поштових скриньок прокурорів та слідчих по всій Україні. Ця кампанія свідчить про те, як московські шпигуни стежать за українськими посадовцями, завданням яких є викорінення корупції та викриття російських колаборантів.

Як свідчать дані, зломів зазнали також десятки посадовців у сусідніх країнах-членах НАТО. У Румунії хакери отримали доступ щонайменше до 67 електронних поштових адрес, що належать румунським ВПС, зокрема до кількох скриньок, пов’язаних з авіабазами НАТО, та щонайменше до однієї скриньки вищого військового офіцера.

Міністерство національної оборони Румунії, коментуючи цю інформацію, повідомило, що з 67 атак успішними виявилися лише 30, тобто лише 30 електронних адрес були зламані кремлівськими хакерами, а решту атак вдалося відбити завдяки кіберзахисту румунської армії, передає Digi24.

Крім того, Міністерство національної оборони заявляє, що ці електронні адреси не використовувалися для передачі секретної інформації, а слугували для вирішення адміністративних питань у рамках Міністерства оборони. Армія повідомляє, що вся процедура кіберзахисту була централізована, що означає, що Міністерство національної оборони несе пряму відповідальність за захист цих даних; цей захід набув чинності минулого місяця.

Дані, отримані Reuters, також свідчать, що хакери отримали доступ до 27 електронних поштових скриньок, якими керує Генеральний штаб національної оборони Греції – найвищий військовий орган країни. Серед зламаних акаунтів були ті, що належали грецьким військовим аташе в Індії та Боснії, а також загальнодоступна поштова скринька Об’єднаного центру психічного здоров’я збройних сил Греції.

У Болгарії хакери зламали щонайменше чотири електронні адреси місцевих посадовців у провінції Пловдив, де, як стверджується, російське втручання призвело до виведення з ладу супутникових навігаційних служб напередодні візиту голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн минулого року.

Дані також показують, що хакери зламали акаунти науковців та військових посадовців у Сербії, традиційному союзнику Росії.

В уряді Швеції 15 квітня заявили, що навесні 2025 року теплоелектростанція на заході країни зазнала атаки проросійської кібергрупи, яку вдалося відбити.

Нагадаємо, міністр енергетики Польщі Мілош Мотика повідомив, що в останні дні 2025 року відбулися невдалі кібератаки на низку об'єктів, що виробляють електроенергію. У листопаді він заявляв, що Польща зазнає найбільше кібератак в ЄС.