Лавров: Росія готова надати гарантії безпеки країнам НАТО і ЄС

Міністру закордонних справ Росії Сергєю Лаврову спало на думку запропонувати країнам Європейського Союзу і НАТО "гарантії безпеки" з боку Москви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

Виступаючи на Міжнародній конференції з євразійської безпеки в Мінську, Лавров сказав, що у Росії "немає і не було намірів нападати на будь-яку країну з нинішніх членів НАТО і Євросоюзу".

"Ми готові закріпити цю позицію в майбутніх гарантіях безпеки для цієї частини Євразії", – сказав він.

Але, за словами глави МЗС Росії, лідери Євросоюзу відходять "від розгляду цих майбутніх гарантій на справді колективній основі", тому що прагнуть "гарантій безпеки не за участю Росії, а проти Росії".

Раніше Лавров уже розповідав, що вторгненням в Україну Росія нібито не порушує гарантії безпеки, які зобовʼязалась надати за Будапештським меморандумом.

Також він прямо відкидав пропозицію США припинити бойові дії на нинішній лінії розмежування.