Лавров: Россия готова предоставить гарантии безопасности странам НАТО и ЕС

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову пришло в голову предложить странам Европейского Союза и НАТО "гарантии безопасности" со стороны Москвы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

Выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, Лавров сказал, что у России "нет и не было намерений нападать на любую страну из нынешних членов НАТО и Евросоюза".

"Мы готовы закрепить эту позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии", – сказал он.

Но, по словам главы МИД России, лидеры Евросоюза отходят "от рассмотрения этих будущих гарантий на действительно коллективной основе", потому что хотят "гарантий безопасности не с участием России, а против России".

Ранее Лавров уже рассказывал, что вторжением в Украину Россия якобы не нарушает гарантии безопасности, которые обязалась предоставить по Будапештскому меморандуму.

Также он прямо отвергал предложение США прекратить боевые действия на нынешней линии разграничения.