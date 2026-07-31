Трамп про мігрантів в Сеуті: в США буде гірше, якщо до влади прийдуть демократи

Президент США Дональд Трамп відреагував на міграційну кризу в іспанському анклаві Сеута, використавши цю ситуацію для застереження американців.

Як передає "Європейська правда", про це він сказав під час засідання свого кабінету у п’ятницю.

Трамп назвав раптовий наплив мігрантів з Марокко до Сеути "катастрофою". Він заявив, що Сполучені Штати можуть зіштовхнутися з гіршою кризою, якщо на виборах переможуть демократи.

"Знаєте, я вчора бачив Іспанію і спостерігав за катастрофою, яка сталася. Це схоже на вторгнення сотень тисяч людей у ​​країну. І те саме станеться з нами, якщо республіканці не будуть обрані. Тільки гірше, набагато більше, набагато легше потрапити", – сказав Трамп.

"Якщо ми не будемо при владі, на нашу країну вторгнуться в таких масштабах, що Іспанія на цьому тлі здаватиметься дрібницею", – додав американський президент.

Він зазначив, що міграція стане темою для обговорення під час проміжних виборів до Конгресу, які заплановані на листопад.

На думку Трампа, причинами міграційної кризи в іспанському місті стали "слабке законодавство, погане управління та дуже ліберальні закони"

"Але ніхто ще такого не бачив. Це буде виглядати добре порівняно з тим, що чекає на Сполучені Штати", – заявив Трамп, натякнувши на потенційні наслідки перемоги своїх опонентів.

Нагадаємо, Сеута – іспанське місто на вузькому півострові навпроти Гібралтару, на африканському узбережжі, з усіх боків оточене територією Марокко. Останніми днями туди прибули вплав тисячі охочих потрапити до Європи. За різними оцінками, йдеться про 40-60 тисяч людей.

Увечері 31 липня неназваний представник іспанського уряду заявив Politico, що більшість нелегальних мігрантів вже покинули Сеуту та повернулися до Марокко.

В Європейській комісії запевнили, що мігранти, які незаконно потрапили до іспанського анклаву Сеута в Північній Африці, не досягнуть материкової Європи.

Тим часом Італія в односторонньому порядку закрила повітряний та морський кордон з Іспанією.