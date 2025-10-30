Польща підіймала у небо винищувачі через масований удар РФ по Україні

У ніч на четвер, 30 жовтня, у польське небо підіймалась авіація через масований ракетний удар РФ по Україні, зокрема, по західних областях.

Про це йдеться в заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі, повідомляє "Європейська правда".

Через масовані російські удари по Україні польська і союзницька авіація розпочали операції у повітряному просторі Польщі, зазначили в командуванні.

"Були підняті по тривозі чергові пари винищувачів і літаки раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли в стан підвищеної боєготовності", – йдеться в повідомленні.

Польські військові додали, що ці дії мають превентивний характер і "спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до територій, що знаходяться під загрозою".

"Оперативне командування ЗС Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в стані готовності до негайного реагування", – додається у заяві.

У ніч на 30 жовтня в усіх областях України оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники і ракетну небезпеку.

Повітряні сили та місцева влада повідомляли, що Росія скерувала ракети на захід. Про особливу небезпеку попередили Буковину і Прикарпаття.

Зокрема, повідомляли про вибухи в Івано-Франківській області.