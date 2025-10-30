Польша подняла в небо истребители из-за массированного удара РФ по Украине

В ночь на четверг, 30 октября, в польское небо поднялась авиация из-за массированного ракетного удара РФ по Украине, в частности, по западным областям.

Об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, сообщает "Европейская правда".

Из-за массированных российских ударов по Украине польская и союзническая авиация начали операции в воздушном пространстве Польши, отметили в командовании.

"Были подняты по тревоге дежурные пары истребителей и самолеты раннего предупреждения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние повышенной боеготовности", – говорится в сообщении.

Польские военные добавили, что эти действия носят превентивный характер и "направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к территориям, находящимся под угрозой".

"Оперативное командование ВС Польши отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в состоянии готовности к немедленному реагированию", – добавляется в заявлении.

В ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.

Воздушные силы и местные власти сообщали, что Россия направила ракеты на запад. Об особой опасности предупредили Буковину и Прикарпатье.

В частности, сообщали о взрывах в Ивано-Франковской области.