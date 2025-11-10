Які наслідки для Трампа може мати обрання мусульманина-соціаліста мером Нью-Йорка

За результатами виборів мера Нью-Йорка переконливу перемогу здобув 34-річний Зоран Мамдані.

Він став першим в історії мегаполіса мером-мусульманином, "демократичним соціалістом" (як він сам себе називає), а також – одним із наймолодших мерів у сучасній історії США.

Натомість для Дональда Трампа перемога Мамдані є особистим викликом.

Про те, що означає такий результат виборів, про шлях Мамдані у політику і його плани на посаді мера, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Уляни Кричковської Хто такий Зоран Мамдані та чому вибори мера Нью-Йорка – і виклик, і подарунок для Трампа. Далі – стислий її виклад.

Син постколоніального теоретика Махмуда Мамдані та кінорежисерки Міри Наїр, Зоран Мамдані народився в Уганді, зростав у Південній Африці після падіння апартеїду, а згодом переїхав до Нью-Йорка.

Раніше Мамдані пробував себе в кар'єрі співака-репера під псевдонімом Mr. Cardamom, що конкуренти використовували в своїх інтересах, намагаючись поставити під сумнів серйозність кандидата. Мовляв, він має більше сценічного, ніж політичного досвіду.

Проте Мамдані має й політичний досвід. За три терміни в законодавчій асамблеї штату Нью-Йорк він здобув репутацію голосу тих, кого система традиційно не чула. Адже його округ – частина Квінса, одного з найбільш етнічно й мовно строкатих районів Америки.

Втім, попри гучні заяви, результати законодавчої діяльності Мамдані залишалися скромними.

Під час кампанії він регулярно публікував короткі відео з прогулянок Нью-Йорком, одним із найпопулярніших стало відео про "халяльну інфляцію".

Окрім прогулянок Нью-Йорком, Мамдані зробив важливою частиною своєї кампанії релігію. Політик показував ролики про те, як відвідував мечеті й долучався до спільних мусульманських молитов.

Заклики у програмі Мамдані "заморозити" орендну плату, збільшити пропозицію доступного житла й жорсткіше регулювати приватних орендодавців знайшли відгук серед великої кількості жителів мегаполіса.

Водночас аналітики зауважують: масштаб цих обіцянок, імовірно, перевищує реальні повноваження будь-якого мера.

Як очільник найбільшого міста США, Мамдані отримує трибуну світового масштабу.

І не виключено, що його бачення соціальної справедливості, рівності й інклюзії незабаром вступить у відкрите протистояння з політичним курсом Вашингтона.

Він відомий своєю відкритою критикою прем’єр-міністра Індії, а також Ізраїлю.

Знайти гучні заяви Мамдані щодо України та агресії РФ не вдалося. Скоріш за все, вона є подібною до мейстримного курсу Демократичної партії.

Американські консерватори – і президент Трамп також – вже намагаються зобразити новообраного мера як "соціалістичну загрозу", чия політика і пріоритети призведуть до руйнування найбільшого міста Америки і становитимуть небезпеку, якщо їх підтримає вся нація.

Для президента США та Республіканської партії політичне протистояння з Мамдані може стати зручною ареною для мобілізації консервативних виборців.

Все-таки його погляди виглядають занадто незвично для США, а будь-які проблеми у Нью-Йорку стануть розглядатися під мікроскопом та використовуватися у передвиборчій пропаганді.

Зрештою, федеральна влада у Вашингтоні має безліч інструментів, щоб ускладнити життя новому меру.

При цьому Мамдані доведеться докласти значних зусиль, аби завоювати довіру керівництва Демократичної партії, де далеко не всі поділяють таку відверто ліву риторику.

Тож наразі немає сумнівів лише у тому, що перемога такого яскравого та неоднозначного політика безумовно матиме вплив на всю американську політику.

Проте яким саме буде цей вплив, наразі говорити зарано.

