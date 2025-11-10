Какие последствия для Трампа может иметь избрание мусульманина-социалиста мэром Нью-Йорка

По результатам выборов мэра Нью-Йорка убедительную победу одержал 34-летний Зоран Мамдани.

Он стал первым в истории мегаполиса мэром-мусульманином, "демократическим социалистом" (как он сам себя называет), а также – одним из самых молодых мэров в современной истории США.

Для Дональда Трампа победа Мамдани является личным вызовом.

О том, что означает такой результат выборов, о пути Мамдани в политику и его планах на посту мэра, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ульяны Кричковской Кто такой Зоран Мамдани и почему выборы мэра Нью-Йорка – и вызов, и подарок для Трампа. Далее – краткое изложение статьи.

Сын постколониального теоретика Махмуда Мамдани и кинорежиссера Миры Наир, Зоран Мамдани родился в Уганде, рос в Южной Африке после падения апартеида, а затем переехал в Нью-Йорк.

Ранее Мамдани пробовал себя в карьере певца-рэпера под псевдонимом Mr. Cardamom, что конкуренты использовали в своих интересах, пытаясь поставить под сомнение серьезность кандидата. Мол, он имеет больше сценического, чем политического опыта.

Однако Мамдани имеет и политический опыт. За три срока в законодательной ассамблее штата Нью-Йорк он завоевал репутацию голоса тех, кого система традиционно не слышала. Ведь его округ – часть Квинса, одного из самых этнически и языково пестрых районов Америки.

Впрочем, несмотря на громкие заявления, результаты законодательной деятельности Мамдани оставались скромными.

Во время кампании он регулярно публиковал короткие видео с прогулок по Нью-Йорку, одним из самых популярных стало видео о "халяльной инфляции".

Кроме прогулок по Нью-Йорку, Мамдани сделал важной частью своей кампании религию. Политик показывал ролики о том, как посещал мечети и присоединялся к совместным мусульманским молитвам.

Призывы в программе Мамдани "заморозить" арендную плату, увеличить предложение доступного жилья и ужесточить регулирование частных арендодателей нашли отклик среди большого количества жителей мегаполиса.

В то же время аналитики отмечают: масштаб этих обещаний, вероятно, превышает реальные полномочия любого мэра.

Как глава крупнейшего города США, Мамдани получает трибуну мирового масштаба.

И не исключено, что его видение социальной справедливости, равенства и инклюзии вскоре вступит в открытое противостояние с политическим курсом Вашингтона.

Он известен своей открытой критикой премьер-министра Индии, а также Израиля.

Найти громкие заявления Мамдани по Украине и агрессии РФ не удалось. Скорее всего, она схожа с мейнстримным курсом Демократической партии.

Американские консерваторы – и президент Трамп также – уже пытаются изобразить новоизбранного мэра как "социалистическую угрозу", чья политика и приоритеты приведут к разрушению крупнейшего города Америки и будут представлять опасность, если их поддержит вся нация.

Для президента США и Республиканской партии политическое противостояние с Мамдани может стать удобной ареной для мобилизации консервативных избирателей.

Все-таки его взгляды выглядят слишком необычно для США, а любые проблемы в Нью-Йорке будут рассматриваться под микроскопом и использоваться в предвыборной пропаганде.

В конце концов, федеральные власти в Вашингтоне имеют множество инструментов, чтобы осложнить жизнь новому мэру.

При этом Мамдани придется приложить значительные усилия, чтобы завоевать доверие руководства Демократической партии, где далеко не все разделяют такую откровенно левую риторику.

Поэтому пока нет сомнений только в том, что победа такого яркого и неоднозначного политика безусловно повлияет на всю американскую политику.

Однако каким именно будет это влияние, пока говорить рано.

Подробнее – в материале Ульяны Кричковской Кто такой Зоран Мамдани и почему выборы мэра Нью-Йорка – и вызов, и подарок для Трампа.