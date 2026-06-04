Єврокомісія послаблює бюджетні правила ЄС через війну в Ірані

Європейська комісія послабила фіскальні правила ЄС, щоб дозволити країнам-членам зменшити свою залежність від викопного палива на тлі енергетичного шоку, спричиненого війною в Ірані.

Про це Euractiv заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, пише "Європейська правда".

Єврокомісія дозволить національним урядам витрачати до 0,3% річного ВВП на рік на заходи, що зміцнюють їхню "структурну стійкість" до енергетичних потрясінь, не порушуючи 3% бюджетного порогу Брюсселя. Ці заходи діятимуть до 2028 року.

Комісар наголосив, що зараз Євросоюз переживає "особливо складний і бурхливий період". Він додав, що закриття Ормузької протоки – критично важливого енергетичного шляху, який наразі перебуває під подвійною блокадою з боку Ірану та США, – спричинило "ширші негативні наслідки" для європейської інфляції та економічного зростання.

Цей крок Єврокомісії знаменує собою суттєву зміну позицій Брюсселя, який раніше заперечував, що нинішня криза вимагає послаблення фіскальних правил. Це сталося менш ніж через два тижні після того, як Комісія знизила свій прогноз зростання ЄС на 2026 рік з 1,4% до 1,1% та підвищила прогноз інфляції з 2,1% до 3,1%.

Це також є значною перемогою для Італії та її прем’єрки Джорджі Мелоні, яка неодноразово закликала Брюссель відкинути занепокоєння щодо фіскальної стійкості ЄС та дозволити столицям пом'якшити економічну шкоду, завдану стрімким зростанням цін на нафту та газ.

За словами Домбровскіса, пропозиція Комісії дозволяє "державам-членам розширити сферу застосування національного виняткового пункту для оборони на заходи, які допомагають у переході від нашої залежності від викопного палива".

Всі держави-члени повинні будуть офіційно подати заявку до Брюсселя, перш ніж їм буде дозволено витрачати більше коштів на заходи, пов'язані з енергетикою.

Країнам, які вже повністю використали додатковий фіскальний простір, також може бути дозволено витрачати понад 1,5% за умови "додаткової оцінки стійкості боргу" з боку Єврокомісії.

Раніше в італійському уряді висловили впевненість, що Єврокомісія послабить фіскальні правила для кращого подолання енергокризи, спричиненої війною в Ірані.

Італія, яка дуже залежить від імпорту енергії, була серед групи країн, які наполягають на адаптації фіскальних правил ЄС для кращого подолання економічних наслідків енергетичних потрясінь. Рим закликав Єврокомісію надати державам-членам таку ж свободу дій для подолання енергокризи, яка зараз передбачена для витрат на оборону.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні раніше звинуватила Європейський Союз у тому, що він обмежує свої можливості розвиватися та бути конкурентоспроможним на світовій арені через його непоступливість у питаннях регулювання.