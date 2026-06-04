В Румунії очікують на допомогу союзників у зміцненні ППО після удару дроном РФ
Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою розповіла, що кілька союзників готуються посилити потенціал протиповітряної оборони вздовж східного флангу НАТО після того, як російський ударний дрон атакував багатоповерхівку у місті Галац.
Заяву очільниці румунського зовнішньополітичного відомства наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Під час візиту до Парижа Цою зазначила, що цей інцидент прискорить вже вжиті спільно з НАТО заходи щодо зміцнення систем спостереження та реагування, з акцентом на радіолокаційні станції, винищувачі та технології протидії безпілотникам.
"Нашим першочерговим пріоритетом є посилення потенціалу", – сказала вона, додавши, що Бухарест ще до інциденту надав НАТО детальний перелік потреб.
Згідно з цими планами, союзники оцінюють, як доповнити наявні системи повітряного моніторингу та протиповітряної оборони Румунії, особливо вздовж її кордону з Україною.
Підкріплення може включати додаткові ресурси від країн-союзників, такі як літаки, залучені в місії НАТО з патрулювання повітряного простору, а також розширене радіолокаційне покриття для відстеження дронів, що летять низько, зазначила Цою.
За її словами, Франція обговорює питання про подальшу підтримку в галузі радіолокаційних систем та систем повітряного спостереження, тоді як інші союзники, зокрема Велика Британія, Італія та Іспанія, висловили готовність збільшити свій внесок у операції з протиповітряної оборони.
"Існує загальне розуміння того, що нам потрібно зміцнити східний фланг, і не лише в Румунії. Ми ведемо переговори з країнами Балтії та всіма країнами східного флангу", – підкреслила глава МЗС Румунії.
Нагадаємо, вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у Галаці й вибухнув, проломивши його і спричинивши пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Постраждали двоє її мешканців.
Це наразі найсерйозніший інцидент за увесь час, коли російські ударні дрони залітали на територію Румунії та Молдови.
У Міноборони Румунії того ж ранку повідомили, що безпілотник ідентифікували як російський апарат типу "Герань-2".
Днями румунський президент виступив із суперечливою заявою – в інтерв’ю британській компанії BBC Нікушор Дан наголосив, що Росія має змінити тактику обстрілів України так, щоби не зачіпати його країну.
Детальніше читайте у статті "Росія нас тестує". Пояснення з Румунії, чому удар дрона був навмисним і які будуть наслідки.