Як ЄС допомагає Україні цифровізуватися і чому це важливо
Новини — Четвер, 13 листопада 2025, 11:30 —
Цифрова трансформація – одна з найвідчутніших історій успіху сучасної України. Вона змінила взаємодію громадян з державою і стала важливою частиною шляху до Європейського Союзу.
Україна активно створює цифрові рішення, які визнають і цінують у Європі.
Про те, як Євросоюз підтримує Україну на цьому шляху і над розвитком яких систем наразі працюють, читайте в колонці керівниці проєктів EU4DigitalUA та DT4UA Марі Педак Цифрове партнерство з Україною: які реформи в цій сфері допомагає впроваджувати ЄС. Далі – стислий її виклад.
Авторка колонки інформує, що з 2016 року ЄС та його країни-члени інвестували більше 50 млн євро в цифрову трансформацію України через Академію електронного управління. І зараз продовжується нова фаза проєкту DT4UA, який спрямований на розвиток нових сервісів, вдосконалення ключових систем і впровадження європейських цифрових стандартів.
"Ми продовжуємо наближати Україну до єдиного цифрового простору з ЄС.
У межах DT4UA ми працюємо над гармонізацією українського законодавства з ключовими актами ЄС", – наголошує Марі Педак.
За її словами, гармонізація законодавства створює основу для розвитку транскордонних цифрових послуг, впровадження довірчих сервісів та відкриває Україні шлях для участі у пілотних проєктах ЄС, робочих та експертних групах.
Ще одне важливе завдання, додає керівниця проєктів ЄС з цифровізації України, – оновлення системи "Трембіта", без якої просто не може існувати цифрова держава.
Нова версія системи ("Трембіти 2.0"), пише авторка колонки, забезпечуватиме ще вищий рівень безпеки, надійності та можливість інтеграції з європейськими системами.
"Вона стане технологічною основою для сотень державних сервісів і дозволить розширити можливості обміну даними", – наголошує Педак.
Паралельно впроваджується Підсистема моніторингу доступу до персональних даних (ПМДПД) – інструмент, який дозволить громадянам бачити, хто і коли переглядав їхні персональні дані, а також отримувати сповіщення про це у застосунку "Дія".
Також серед ключових задач – модернізація системи "Вулик", що допомагає центрам надання адміністративних послуг (ЦНАП) працювати ефективно.
Оновлена версія "Вулика" дозволить підключити більше ЦНАПів по всій країні, автоматизувати процеси та забезпечити зручну інтеграцію з державними сервісами, щоб послуги стали ще доступнішими для громадян.
"Європейська інтеграція у сфері цифровізації – це шлях до спільного майбутнього, в якому цифрові рішення працюють без кордонів.
І Україна рухається цим шляхом разом з ЄС", – резюмує керівниця проєктів EU4DigitalUA та DT4UA.
Докладніше – в колонці Марі Педак Цифрове партнерство з Україною: які реформи в цій сфері допомагає впроваджувати ЄС.