Як ЄС допомагає Україні цифровізуватися і чому це важливо

Цифрова трансформація – одна з найвідчутніших історій успіху сучасної України. Вона змінила взаємодію громадян з державою і стала важливою частиною шляху до Європейського Союзу.

Україна активно створює цифрові рішення, які визнають і цінують у Європі.

Про те, як Євросоюз підтримує Україну на цьому шляху і над розвитком яких систем наразі працюють, читайте в колонці керівниці проєктів EU4DigitalUA та DT4UA Марі Педак Цифрове партнерство з Україною: які реформи в цій сфері допомагає впроваджувати ЄС. Далі – стислий її виклад.

Авторка колонки інформує, що з 2016 року ЄС та його країни-члени інвестували більше 50 млн євро в цифрову трансформацію України через Академію електронного управління. І зараз продовжується нова фаза проєкту DT4UA, який спрямований на розвиток нових сервісів, вдосконалення ключових систем і впровадження європейських цифрових стандартів.

"Ми продовжуємо наближати Україну до єдиного цифрового простору з ЄС.

У межах DT4UA ми працюємо над гармонізацією українського законодавства з ключовими актами ЄС", – наголошує Марі Педак.

За її словами, гармонізація законодавства створює основу для розвитку транскордонних цифрових послуг, впровадження довірчих сервісів та відкриває Україні шлях для участі у пілотних проєктах ЄС, робочих та експертних групах.

Ще одне важливе завдання, додає керівниця проєктів ЄС з цифровізації України, – оновлення системи "Трембіта", без якої просто не може існувати цифрова держава.

Нова версія системи ("Трембіти 2.0"), пише авторка колонки, забезпечуватиме ще вищий рівень безпеки, надійності та можливість інтеграції з європейськими системами.

"Вона стане технологічною основою для сотень державних сервісів і дозволить розширити можливості обміну даними", – наголошує Педак.

Паралельно впроваджується Підсистема моніторингу доступу до персональних даних (ПМДПД) – інструмент, який дозволить громадянам бачити, хто і коли переглядав їхні персональні дані, а також отримувати сповіщення про це у застосунку "Дія".

Також серед ключових задач – модернізація системи "Вулик", що допомагає центрам надання адміністративних послуг (ЦНАП) працювати ефективно.

Оновлена версія "Вулика" дозволить підключити більше ЦНАПів по всій країні, автоматизувати процеси та забезпечити зручну інтеграцію з державними сервісами, щоб послуги стали ще доступнішими для громадян.

"Європейська інтеграція у сфері цифровізації – це шлях до спільного майбутнього, в якому цифрові рішення працюють без кордонів.

І Україна рухається цим шляхом разом з ЄС", – резюмує керівниця проєктів EU4DigitalUA та DT4UA.

Докладніше – в колонці Марі Педак Цифрове партнерство з Україною: які реформи в цій сфері допомагає впроваджувати ЄС.