Как ЕС помогает Украине цифровизироваться и почему это важно
Новости — Четверг, 13 ноября 2025, 11:30 —
Цифровая трансформация – одна из самых заметных историй успеха современной Украины. Она изменила взаимодействие граждан с государством и стала важной частью пути в Европейский Союз.
Украина активно создает цифровые решения, которые признают и ценят в Европе.
О том, как Евросоюз поддерживает Украину на этом пути и над развитием каких систем сейчас работают, читайте в колонке руководительницы проектов EU4DigitalUA и DT4UA Мари Педак Цифровое партнерство с Украиной: какие реформы в этой сфере помогает внедрять ЕС. Далее – краткое изложение.
Автор колонки сообщает, что с 2016 года ЕС и его страны-члены инвестировали более 50 млн евро в цифровую трансформацию Украины через Академию электронного управления. И сейчас продолжается новая фаза проекта DT4UA, который направлен на развитие новых сервисов, совершенствование ключевых систем и внедрение европейских цифровых стандартов.
"Мы продолжаем приближать Украину к единому цифровому пространству с ЕС.
В рамках DT4UA мы работаем над гармонизацией украинского законодательства с ключевыми актами ЕС", – отмечает Мари Педак.
По ее словам, гармонизация законодательства создает основу для развития трансграничных цифровых услуг, внедрения доверительных сервисов и открывает Украине путь для участия в пилотных проектах ЕС, рабочих и экспертных группах.
Еще одна важная задача, добавляет руководительница проектов ЕС по цифровизации Украины, – обновление системы "Трембита", без которой просто не может существовать цифровое государство.
Новая версия системы ("Трембиты 2.0"), пишет автор колонки, будет обеспечивать еще более высокий уровень безопасности, надежности и возможность интеграции с европейскими системами.
"Она станет технологической основой для сотен государственных сервисов и позволит расширить возможности обмена данными", – отмечает Педак.
Параллельно внедряется Подсистема мониторинга доступа к персональным данным (ПМДПД) – инструмент, который позволит гражданам видеть, кто и когда просматривал их персональные данные, а также получать уведомления об этом в приложении "Дія".
Также среди ключевых задач – модернизация системы "Вулик", которая помогает центрам предоставления административных услуг (ЦПАУ) работать эффективно.
Обновленная версия "Вулика" позволит подключить больше ЦНАП по всей стране, автоматизировать процессы и обеспечить удобную интеграцию с государственными сервисами, чтобы услуги стали еще более доступными для граждан.
"Европейская интеграция в сфере цифровизации – это путь к общему будущему, в котором цифровые решения работают без границ.
И Украина движется по этому пути вместе с ЕС", – резюмирует руководитель проектов EU4DigitalUA и DT4UA.
Подробнее – в колонке Мари Педак Цифровое партнерство с Украиной: какие реформы в этой сфере помогает внедрять ЕС.