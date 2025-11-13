Как ЕС помогает Украине цифровизироваться и почему это важно

Цифровая трансформация – одна из самых заметных историй успеха современной Украины. Она изменила взаимодействие граждан с государством и стала важной частью пути в Европейский Союз.

Украина активно создает цифровые решения, которые признают и ценят в Европе.

О том, как Евросоюз поддерживает Украину на этом пути и над развитием каких систем сейчас работают, читайте в колонке руководительницы проектов EU4DigitalUA и DT4UA Мари Педак Цифровое партнерство с Украиной: какие реформы в этой сфере помогает внедрять ЕС. Далее – краткое изложение.

Автор колонки сообщает, что с 2016 года ЕС и его страны-члены инвестировали более 50 млн евро в цифровую трансформацию Украины через Академию электронного управления. И сейчас продолжается новая фаза проекта DT4UA, который направлен на развитие новых сервисов, совершенствование ключевых систем и внедрение европейских цифровых стандартов.

"Мы продолжаем приближать Украину к единому цифровому пространству с ЕС.

В рамках DT4UA мы работаем над гармонизацией украинского законодательства с ключевыми актами ЕС", – отмечает Мари Педак.

По ее словам, гармонизация законодательства создает основу для развития трансграничных цифровых услуг, внедрения доверительных сервисов и открывает Украине путь для участия в пилотных проектах ЕС, рабочих и экспертных группах.

Еще одна важная задача, добавляет руководительница проектов ЕС по цифровизации Украины, – обновление системы "Трембита", без которой просто не может существовать цифровое государство.

Новая версия системы ("Трембиты 2.0"), пишет автор колонки, будет обеспечивать еще более высокий уровень безопасности, надежности и возможность интеграции с европейскими системами.

"Она станет технологической основой для сотен государственных сервисов и позволит расширить возможности обмена данными", – отмечает Педак.

Параллельно внедряется Подсистема мониторинга доступа к персональным данным (ПМДПД) – инструмент, который позволит гражданам видеть, кто и когда просматривал их персональные данные, а также получать уведомления об этом в приложении "Дія".

Также среди ключевых задач – модернизация системы "Вулик", которая помогает центрам предоставления административных услуг (ЦПАУ) работать эффективно.

Обновленная версия "Вулика" позволит подключить больше ЦНАП по всей стране, автоматизировать процессы и обеспечить удобную интеграцию с государственными сервисами, чтобы услуги стали еще более доступными для граждан.

"Европейская интеграция в сфере цифровизации – это путь к общему будущему, в котором цифровые решения работают без границ.

И Украина движется по этому пути вместе с ЕС", – резюмирует руководитель проектов EU4DigitalUA и DT4UA.

Подробнее – в колонке Мари Педак Цифровое партнерство с Украиной: какие реформы в этой сфере помогает внедрять ЕС.