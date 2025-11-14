Посол України вважає, що "97% угорців" підтримують перемогу Києва у війні

Український посол у Будапешті Федір Шандор вважає, що пропаганда уряду Віктора Орбана не впливає на підтримку України з боку угорського суспільства.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю 24.hu.

Шандору нагадали його слова від 2023 року, коли він оцінив, що "73% угорців вболівають за перемогу України" у війні проти Росії.

На питання, скільки відсотків угорців вболівають за перемогу України тепер, після антиукраїнської кампанії уряду Орбана, посол відповів: "97 відсотків".

"Так, зараз я кажу 97 відсотків. І не тільки тому, що люди люблять Україну, я б скоріше сказав, що вони все краще розуміють: від нас залежить їхній комфорт, їхня безпека", – сказав він.

Дипломат додав, що Україна нині "виконує бажання" Угорщини не мати такого сусіда, як Росія.

Як відомо, в Угорщині у квітні 2026 року мають відбутись парламентські вибори, на яких партія Орбана "Фідес" може втратити владу вперше за понад 15 років.

Читайте також: Постійне вето Орбана: чому лідер Угорщини вже не може зупинити свою атаку на Україну.