Посол Украины считает, что "97% венгров" поддерживают победу Киева в войне

Украинский посол в Будапеште Федор Шандор считает, что пропаганда правительства Виктора Орбана не влияет на поддержку Украины со стороны венгерского общества.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью 24.hu.

Шандору напомнили его слова от 2023 года, когда он оценил, что "73% венгров болеют за победу Украины" в войне против России.

На вопрос, сколько процентов венгров болеют за победу Украины сейчас, после антиукраинской кампании правительства Орбана, посол ответил: "97 процентов".

"Да, сейчас я говорю 97 процентов. И не только потому, что люди любят Украину, я бы скорее сказал, что они все лучше понимают: от нас зависит их комфорт, их безопасность", – сказал он.

Дипломат добавил, что Украина сейчас "выполняет желание" Венгрии не иметь такого соседа, как Россия.

Как известно, в Венгрии в апреле 2026 года должны состояться парламентские выборы, на которых партия Орбана "Фидес" может потерять власть впервые за более чем 15 лет.

Читайте также: Постоянное вето Орбана: почему лидер Венгрии уже не может остановить свою атаку на Украину.