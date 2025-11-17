Які можливості для України може відкрити багаторічний бюджет ЄС

Бюджетні баталії навколо нового багаторічного бюджету Європейського Союзу набирають обертів.

Нові геополітичні виклики та перспектива приєднання нових членів створюють більше можливостей для країн-кандидатів. Водночас проти них грає гальмування, а подекуди й регрес у реформах.

Про те, на яку фінансову підтримку від Європейського Союзу зможуть претендувати Україна та інші країни-кандидати, читайте в статті молодшого аналітика Центру "Нова Європа" Антона Алімова Євробюджет на старті: як Україні вибороти більше коштів у новому фінансовому циклі ЄС. Далі – стислий її виклад.

Всередині Європейського Союзу наростає розуміння: необхідні суттєві зміни, аби мати змогу відповісти на нові виклики.

Цей зсув вже частково відбився у проєкті нового багаторічного бюджету (так званий Multiannual Financial Framework, або MFF) на 2028-2034 роки. Загалом першу бюджетну пропозицію можна описати як спробу відповіді на нові геополітичні реалії на континенті.

Це відкриває нові можливості, зокрема щодо посилення зовнішньої політики, створення спільної системи оборони та зміцнення конкурентоспроможності.

Найбільше зростуть видатки на програми, пов’язані з конкурентоспроможністю.

За даними Європейської комісії, фінансування таких програм збільшиться на 178 млрд євро. Сюди входять сфери, дотичні до технологічного прогресу, інновацій, розбудови безпеки та оборони.

Таке підвищення витрат теоретично може означати для України посилення безпекової та оборонної співпраці в довгостроковій перспективі, адже фінансування спільних оборонних ініціатив здійснюватиметься саме з Європейського фонду конкурентоспроможності (European Competitiveness Fund, або ECF).

Іншою важливою зміною для України та країн-кандидатів стане посилення програм, пов’язаних із розширенням та зовнішньою політикою.

Програма "Глобальна Європа", що відповідає за зовнішню політику, міжнародну співпрацю та розвиток, зросте втричі – до 215 млрд євро. Програма передбачає виділення коштів і для країн-кандидатів, у тому числі на завершення необхідних реформ і трансформацій на шляху до членства в Європейському Союзі.

Окремим пунктом для України є продовження програми Ukraine Facility (50 млрд євро у 2024-2027 роках), шляхом додавання Ukraine Reserve. Єврокомісія пропонує в майбутньому виділити 100 млрд євро допомоги в межах Ukraine Reserve.

Ukraine Reserve варто розглядати як інструмент, що покриватиме саме нагальні бюджетні потреби України.

Пропонована сума стане важливою макрофінансовою допомогою для України, пов’язаною з чіткими результатами та реформами.

Проведення реформ не підлягає обговоренню, проте в історії Європейського Союзу наявні приклади, коли країни-кандидати відстоювали свої інтереси та отримували привабливіші результати для себе.

Наприклад, перетворення передвступних фондів (preaccession funds) Хорватії на повноцінні програми вже після вступу дало змогу продовжити фінансування та збільшити його з 94 млн до 150 млн євро.

Україна може взяти цей приклад до уваги та застосувати його щодо Ukraine Reserve у разі, якщо вступний процес рухатиметься швидкими темпами.

Попри збільшення витрат на сфери, що вказують на збільшення геополітичної ролі ЄС, бюджет ЄС сфокусований на інтересах Європейського Союзу.

Але навіть за умов фокусування на внутрішніх проблемах, існує суттєвий скептицизм щодо ухвалення фінансових рамок в поточній редакції.

Відтак існує небезпека, що пропозиція та пріоритети MFF будуть ще більш розмиті під час подальшого пошуку компромісу. Такий загальний скептицизм всередині ЄС щодо проєкту бюджету ставить під удар можливість його подальшої підтримки.

Докладніше – в матеріалі Антона Алімова Євробюджет на старті: як Україні вибороти більше коштів у новому фінансовому циклі ЄС.