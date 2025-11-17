Какие возможности для Украины может открыть многолетний бюджет ЕС

Бюджетные баталии вокруг нового многолетнего бюджета Европейского Союза набирают обороты.

Новые геополитические вызовы и перспектива присоединения новых членов создают больше возможностей для стран-кандидатов. В то же время против них играет торможение, а местами и регресс в реформах.

О том, на какую финансовую поддержку от Европейского Союза смогут претендовать Украина и другие страны-кандидаты, читайте в статье младшего аналитика Центра "Новая Европа" Антона Алимова Евробюджет на старте: как Украине добиться больше средств в новом финансовом цикле ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

Внутри Европейского Союза нарастает понимание: необходимы существенные изменения, чтобы иметь возможность ответить на новые вызовы.

Этот сдвиг уже частично отразился в проекте нового многолетнего бюджета (MFF) на 2028-2034 годы. В целом первое бюджетное предложение можно охарактеризовать как попытку ответа на новые геополитические реалии на континенте.

Это открывает новые возможности, в частности по усилению внешней политики, созданию общей системы обороны и укреплению конкурентоспособности Европы.

Больше всего вырастут расходы на программы, связанные с конкурентоспособностью.

По данным Европейской комиссии, финансирование таких программ увеличится на 178 млрд евро. Сюда входят сферы, связанные с технологическим прогрессом, инновациями, развитием безопасности и обороны.

Такое повышение расходов теоретически может означать для Украины усиление сотрудничества в области безопасности и обороны в долгосрочной перспективе, ведь финансирование совместных оборонных инициатив будет осуществляться именно из Европейского фонда конкурентоспособности.

Другим важным изменением для Украины и стран-кандидатов станет усиление программ, связанных с расширением и внешней политикой.

Программа "Глобальная Европа", отвечающая за внешнюю политику, международное сотрудничество и развитие, вырастет в три раза – до 215 млрд евро. Программа предусматривает выделение средств и для стран-кандидатов, в том числе на завершение необходимых реформ и трансформаций на пути к членству в Европейском Союзе.

Отдельным пунктом для Украины является продолжение программы Ukraine Facility (50 млрд евро в 2024-2027 годах) путем добавления Ukraine Reserve. Еврокомиссия предлагает в будущем выделить 100 млрд евро помощи в рамках Ukraine Reserve.

Ukraine Reserve следует рассматривать как инструмент, который будет покрывать именно насущные бюджетные потребности Украины.

Предлагаемая сумма станет важной макрофинансовой помощью для Украины, связанной с четкими результатами и реформами.

Проведение реформ не подлежит обсуждению, однако в истории Европейского Союза есть примеры, когда страны-кандидаты отстаивали свои интересы и получали более привлекательные для себя результаты.

Например, преобразование предвступительных фондов (preaccession funds) Хорватии в полноценные программы уже после вступления позволило продолжить финансирование и увеличить его с 94 млн до 150 млн евро.

Украина может принять этот пример во внимание и применить его в отношении Ukraine Reserve в случае, если процесс вступления будет продвигаться быстрыми темпами.

Несмотря на увеличение расходов на сферы, указывающие на усиление геополитической роли ЕС, бюджет ЕС сфокусирован на интересах Европейского Союза.

Но даже в условиях фокусировки на внутренних проблемах существует существенный скептицизм в отношении принятия финансовых рамок в текущей редакции.

Следовательно, существует опасность, что предложение и приоритеты MFF будут еще более размыты в ходе дальнейшего поиска компромисса. Такой общий скептицизм внутри ЕС в отношении проекта бюджета ставит под угрозу возможность его дальнейшей поддержки.

Подробнее – в материале Антона Алимова Евробюджет на старте: как Украине добиться больше средств в новом финансовом цикле ЕС.