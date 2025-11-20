Що очікувати від політика нового покоління, що очолить уряд Нідерландів

У свої 38 років Роб Єттен має всі шанси стати наймолодшим прем’єр-міністром в історії Нідерландів. І водночас першим головою уряду країни, хто відкрито визнав свою гомосексуальність.

Його шлях до вершини влади не був стрімким, але вражає послідовністю та цілеспрямованістю.

Про те, за рахунок чого йому вдалося на останніх виборах перемогти правопопулістів, як Єттен хоче змінити свою країну і що він запропонував Нідерландам, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Дар'ї Мещерякової Той, хто переміг друзів РФ та популістів. Знайомтеся: Роб Єттен, майбутній прем'єр Нідерландів.

Життя привело Роб Єттена до політики через університет.

Він навчався в Радбодському університеті в Неймегені, де вивчав державне управління і очолив молодіжне крило партії D66.

Після отримання ступеня магістра у 2011 році він почав працювати у державній залізничній компанії ProRail менеджером і аналітиком. Цей досвід, за словами Єттена, навчив його "дивитися на проблеми з різних точок зору" і дав "хорошу школу реального управління".

У 2017 році він уперше став депутатом парламенту від D66, а вже за рік – наймолодшим в історії партії головою парламентської фракції.

Його швидке зростання в політиці пояснюють не лише працездатністю, а й аналітичним підходом. "Як державознавець, я волію заглибитися глибше, подивитися трохи далі", – каже він.

Після парламентської кар’єри Єттен отримав ключовий пост – міністра з питань клімату й енергетики в уряді Марка Рютте, який сьогодні є генеральним секретарем НАТО.

Саме там Роб прославився як "кліматичний технократ", який не боїться амбітних цілей.

Єттен – політик нового покоління, якого називають "найрозумнішою людиною" не лише через його участь у телевізійному шоу De Slimste Mens ("Найрозумніша людина"), де він дійшов до фіналу, а й через інтелектуальну стриманість.

А також – через здатність переконувати навіть опонентів.

Його TikTok-відео, численні телевізійні ефіри та легкість у спілкуванні зробили Єттена обличчям "нового оптимізму".

Його кампанія 2025 року пройшла під гаслом Het kan wel – "Це можливо".

Цей слоган став відповіддю на політику страху, яку роками втілював правопопуліст Герт Вілдерс. "Так, популістів можна перемогти, – сказав Єттен. – Але якщо хочеш перемагати їх не один раз, доведеться дуже багато працювати".

Його виборча програма пропонувала амбітні, але конкретні рішення: будівництво десяти нових міст, щоб подолати житлову кризу; реформу системи охорони здоров’я з фокусом на профілактиці; розвиток зеленої енергетики, щоб знизити витрати для населення.

Не менш важливими були його ідеї щодо міграції. Єттен виступив за "сувору, але гуманну" політику, пропонуючи розглядати заявки на притулок ще поза межами ЄС, щоб запобігти нелегальній міграції.

"Нідерландці хочуть приймати тих, хто тікає від війни, але бути суворими до тих, хто зловживає системою", – підкреслив він у теледебатах.

Перемога Єттена – це не лише зміна поколінь, а й спроба повернути країні віру у власні сили після років політичної нестабільності.

Його мета – створити "дуже широку центристську коаліцію", яка об’єднає лівоцентристську партію GroeneLinks-PvDa, християнських демократів (CDA) та лібералів з VVD.

Його політична філософія – це не стільки лівий чи правий курс, скільки оптимізм проти нігілізму.

У своїй першій промові після виборів він говорив про необхідність "зшити країну".

