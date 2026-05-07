ЗМІ: ЄС схиляється до того, щоб не виплачувати Угорщині повну суму заморожених коштів 

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр сперечається з Європейською комісією щодо суми коштів, які Будапешт прагне розморозити внаслідок реформ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на посадовців ЄС та Угорщини.

Протягом останніх днів Брюссель та Будапешт активізували переговори щодо 10,4 мільярда євро, на які Угорщина має право в рамках фонду відновлення ЄС після пандемії COVID-19. Ці кошти були заморожені через порушення Угорщиною законодавства ЄС за прем’єрства Віктора Орбана.

Зазначається, що Брюссель і Будапешт розходяться в думках щодо того, скільки грошей Угорщина повинна отримати з фонду. Єврокомісія рекомендувала надати лише грантову частину на 6,5 мільярдів євро, тоді як Угорщина хоче вимагати повну суму.

Нова адміністрація Мадяра має час до 31 серпня, щоб офіційно запросити кошти, тоді як Комісія має термін до 31 грудня для здійснення платежів.

Єврокомісія стверджує, що часу для вивільнення всіх 10,4 мільярда євро недостатньо, оскільки виплати залежать від виконання Угорщиною конкретних реформ.

Якщо Мадяр прийме пораду Брюсселя, це означатиме, що він залишить Угорщину без 3,9 мільярда євро. Для угорських перемовників такий результат виглядатиме політично непереконливо після виборчої кампанії, побудованої навколо повного перезавантаження відносин з Брюсселем.

Минулого тижня Мадяр заявив, що впевнений, що ЄС "буде достатньо гнучким, щоб дозволити Угорщині отримати кожен євроцент із коштів, на які вона має право".

Нагадаємо, 29 квітня майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у Брюсселі провів переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо розблокування заморожених коштів для Будапешта.

За даними ЗМІ, після перемоги партії "Тиса" на парламентських виборах 12 квітня, Європейська комісія висунула Мадяру 27 умов для розблокування коштів для Угорщини, серед яких – перевірки щодо боротьби з корупцією та скасування рішень ще чинного прем’єр-міністра Орбана, які вважаються такими, що порушують правила ЄС.