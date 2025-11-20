Чего ожидать от политика нового поколения, который возглавит правительство Нидерландов

В свои 38 лет Роб Йеттен имеет все шансы стать самым молодым премьер-министром в истории Нидерландов. И одновременно первым главой правительства страны, открыто признавшим свою гомосексуальность.

Его путь к вершине власти не был стремительным, но впечатляет последовательностью и целеустремленностью.

О том, за счет чего ему удалось на последних выборах победить правопопулистов, как Йеттен хочет изменить свою страну и что он предложил Нидерландам

Жизнь привела Роба Йеттена в политику через университет.

Он учился в Радбодском университете в Неймегене, где изучал государственное управление и возглавил молодежное крыло партии D66.

После получения степени магистра в 2011 году он начал работать в государственной железнодорожной компании ProRail менеджером и аналитиком. Этот опыт, по словам Йеттена, научил его "смотреть на проблемы с разных точек зрения" и дал "хорошую школу реального управления".

В 2017 году он впервые стал депутатом парламента от D66, а уже через год – самым молодым в истории партии председателем парламентской фракции.

Его быстрый рост в политике объясняют не только работоспособностью, но и аналитическим подходом. "Как государственный деятель, я предпочитаю углубиться глубже, посмотреть немного дальше", – говорит он.

После парламентской карьеры Йеттен получил ключевой пост – министра по вопросам климата и энергетики в правительстве Марка Рютте, который сегодня является генеральным секретарем НАТО.

Именно там Роб прославился как "климатический технократ", который не боится амбициозных целей.

Йеттен – политик нового поколения, которого называют "самым умным человеком" не только из-за его участия в телевизионном шоу De Slimste Mens ("Самый умный человек"), где он дошел до финала, но и из-за интеллектуальной сдержанности.

А также – из-за способности убеждать даже оппонентов.

Его TikTok-видео, многочисленные телевизионные эфиры и легкость в общении сделали Йеттена лицом "нового оптимизма".

Его кампания 2025 года прошла под лозунгом Het kan wel – "Это возможно".

Этот слоган стал ответом на политику страха, которую годами воплощал правопопулист Херт Вилдерс. "Да, популистов можно победить, – сказал Йеттен. – Но если хочешь побеждать их не один раз, придется очень много работать".

Его избирательная программа предлагала амбициозные, но конкретные решения: строительство десяти новых городов, чтобы преодолеть жилищный кризис; реформу системы здравоохранения с фокусом на профилактике; развитие зеленой энергетики, чтобы снизить расходы для населения.

Не менее важными были его идеи по миграции. Йеттен выступил за "строгую, но гуманную" политику, предлагая рассматривать заявки на убежище еще за пределами ЕС, чтобы предотвратить нелегальную миграцию.

"Нидерландцы хотят принимать тех, кто бежит от войны, но быть строгими к тем, кто злоупотребляет системой", – подчеркнул он в теледебатах.

Победа Йеттена – это не только смена поколений, но и попытка вернуть стране веру в собственные силы после лет политической нестабильности.

Его цель – создать "очень широкую центристскую коалицию", которая объединит левоцентристскую партию GroeneLinks-PvDa, христианских демократов (CDA) и либералов из VVD.

Его политическая философия – это не столько левый или правый курс, сколько оптимизм против нигилизма.

В своей первой речи после выборов он говорил о необходимости "сшить страну".

Подробнее