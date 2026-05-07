В Європарламенті обіцяють фіналізувати торговельну угоду зі США у травні

Голова комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге заявив, що ЄС наближається до узгодження торговельної угоди зі США і може впровадити її у законодавство вже цього місяця.

Про це він заявив у коментарі Politico, передає "Європейська правда".

Ланге впевнений, що угода є досяжною попри те, що інституції ЄС не змогли досягти компромісу на переговорах, які тривали до ранку четверга.

Зустріч між перемовниками від Європейської комісії, столиць ЄС та Європарламенту відбулася під тиском президента США Дональда Трампа, який пригрозив підвищити тарифи на європейські автомобілі з 15% до 25%.

Хоча Вашингтон та Брюссель формально уклали угоду ще минулого літа в Шотландії, Євросоюз досі не ухвалив законодавство, яке б виконало його частину угоди та скасувало мита на промислові товари зі США.

Ланге разом з низкою європарламентарів наполягає на запровадженні сильних запобіжних заходів на випадок, якщо Трамп знову погрожуватиме підвищенням мит.

Голова комітету з міжнародної торгівлі очікує, що наступні переговори щодо угоди відбудуться 12 або 19 травня та відкриють шлях до винесення документа на голосування в Європарламенті.

Хоча більшість центристських та лівих депутатів Європарламенту закликали внести до документа додаткові гарантії, найбільша фракція, Європейська народна партія, загалом підтримує угоду в початковому вигляді та хоче винести її на дострокове голосування.

"Ми близькі до домовленості щодо торговельної угоди зі США і не можемо дозволити собі подальших затримок", – сказав голова фракції Манфред Вебер.

Очікувалося, що Європейський парламент та Рада ЄС фіналізують текст угоди 6 травня. Однак сторони розділилися через те, що законодавці прагнуть жорсткіших гарантій, а національні уряди ЄС не мають бажання включати ці пункти в документ.

Нагадаємо, йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Тернбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Європарламент 26 березня ухвалив дві пропозиції стосовно тарифів у межах рамкової торгової угоди ЄС і США. Вони, серед іншого, передбачають, що домовленості будуть чинними лише в разі дотримання Вашингтоном своїх зобов’язань.